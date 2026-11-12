Великий Карполь прощается со сборной: легендарный тренер проведет последний матч в качестве наставника национальной команды

Дата 4 января 2027 года станет знаковой и в то же время грустной для поклонников волейбола в нашей стране и за рубежом. В этот день легендарный свердловский тренер 88-летний Николай Карполь в последний раз в качестве наставника выведет на площадку женскую национальную сборную. На омской «G-Drive Арене» команда «Звезды России» в рамках розыгрыша Кубка Первого канала сыграет со «Звездами мира». Со сборной нашей страны выдающийся наставник проработал в общей сложности более четверти века, завоевав всё, что можно было завоевать.

О том, что Николай Карполь проведет прощальный матч в качестве главного тренера сборной, «ОГ» рассказали в его родной «Уралочке».

«С Николаем Васильевичем будет прощаться Всероссийская федерация волейбола как с тренером национальной сборной, сборных команд для показательных или гала-турниров, на которые его приглашали в качестве наставника в последние годы. В «Уралочке» легендарный специалист остается и продолжит свою работу на домашних и, по возможности, на выездных матчах», – сообщили в пресс-службе свердловского клуба.

Сложно представить, но Николай Карполь впервые возглавил женскую национальную команду по волейболу почти полвека назад – в октябре ­1978-го! И уже через два года после дебюта привел сборную ­СССР к победе на домашней Олимпиаде–80. Всего в карьере легендарного специалиста будет шесть Олимпиад, и на пяти из них его команды брали медали. Дважды золотые ­(СССР в 1980 и 1988) и трижды – серебряные (СНГ в 1992, Россия в 2000 и 2004).

Было немало других больших побед. С командой СССР в 1990 году Николай Васильевич выиграл чемпионат мира и трижды становился чемпионом Европы. Как, собственно, и со сборной России: ее к чемпионству на европейском первенстве Карполь приводил четырежды. А были еще победы в мировом Гран-при и на Всемирном Кубке чемпионов.

Все эти успехи, без преувеличения, заслуга Карполя и его сборной, построенной на базе родной «Уралочки». Николай Васильевич с ней с 1969 года. Под его руководством команда собрала всё, что только существует в клубном волейболе: 25-кратный чемпион страны, восьмикратный обладатель Кубка европейских чемпионов – это далеко не весь перечень. И Карполь продолжает помогать родному клубу писать славную историю. Пожелаем ему удачи.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что «Уралочка» не могла определиться с местом проведения домашних матчей.