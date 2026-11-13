Профильный комитет Заксобрания поддержал законопроект о поддержке студенческих семей

Комитет по социальной политике свердловского Заксобрания рекомендовал к принятию законопроект, устанавливающий ежемесячную выплату в 30 тыс. рублей для матерей-студенток. Это еще одна законодательная инициатива губернатора Свердловской области Дениса Паслера, которая направлена на реализацию Уральской демографической доктрины.

Речь идет о том, чтобы установить для женщин, имеющих ребенка, рожденного ими до 23 лет включительно, и обучающихся очно в колледжах или в вузах, ежемесячную денежную выплату в 30 тыс. рублей на каждого ребенка.

Также для матерей-студенток предлагается установить выплату в размере фактически понесенных расходов на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по ипотеке – не более 500 тыс. рублей.

Этим же законопроектом предусмотрена новая мера поддержки для всех свердловчанок, которые родят первого ребенка с 1 января 2027 года по 31 декабря 2030 года: предоставление подарочного набора в связи с рождением ребенка. Состав такого набора будет утвержден правительством Свердловской области.

Ранее «Областная газета» писала о том, что комитет по социальной политике Заксобрания поддержал законопроект об увеличении регионального маткапитала.