«Это реальная поддержка семей с детьми»: комитет по соцполитике Заксобрания поддержал законопроект об увеличении маткапитала

Комитет по социальной политике свердловского Заксобрания рассмотрел законопроект об увеличении регионального материнского капитала и рекомендовал его к принятию. Окончательное решение по законопроекту будет принято на очередном заседании Заксобрания, которое состоится 17 ноября.

Основное изменение – почти трехкратное увеличение размера маткапитала: за третьего ребенка он будет составлять 500 тыс. рублей, за каждого последующего – еще на 100 тыс. рублей больше. При рождении шестого и каждого последующего ребенка выплата составит 800 тыс. рублей, столько же получит женщина, родившая третьего ребенка до 30 лет.

«Это реальная поддержка семей с детьми, в которой они очень нуждаются, – рассказал «ОГ» и.о. председателя комитета Вячеслав Погудин. – Особенно важно, что для женщин, родивших третьего ребенка до 30 лет, предусмотрена максимальная выплата. Как врач могу сказать, что до 30 лет – как раз оптимальный возраст для рождения ребенка с физиологической точки зрения. Этот закон, как и вся Уральская демографическая доктрина, как мы надеемся, позволит затормозить демографический спад. Это не быстрая история, переломить демографическую инерцию будет непросто, но мы должны это делать».

С учетом поправок в 2027 году на выплату материнского капитала (в форме ежемесячных выплат) будет направлено более 2,1 млрд рублей. Это существенная нагрузка на областной бюджет, признает Вячеслав Погудин.

«Мы понимаем, что бюджет будет непростой, особенно в плане наполнения доходной части. Но это значит, что надо жестче расставлять приоритеты. А что может быть важнее вопросов демографии? Поэтому мы уверены, что исполнение закона будет обеспечено бюджетом», – подчеркнул депутат.

Напомним, Уральская демографическая доктрина предполагает и другие меры по повышению рождаемости. С 2027 года для студенток, родивших ребенка во время очного обучения, вводится ежемесячная выплата в 30 тысяч рублей, а молодые мамы до 23 лет смогут направлять выплату в 500 тысяч рублей на первоначальный взнос и погашение основного долга по ипотеке. Отдельный блок мер направлен на поддержку работающих родителей. Подписан региональный Корпоративный демографический стандарт, и многие предприятия области уже включились в эту работу, они разрабатывают специальные меры поддержки многодетных сотрудников и молодых семей.

Ранее «Областная газета» писала о том, что материнский капитал в Свердловской области смогут получать отцы.