Грозит ли вам диабет: простой опросник поможет это выяснить

Сахарный диабет уже давно приобрел характер неинфекционной пандемии. Число заболевших стремительно увеличивается, причем в основном за счет диабета второго типа – не врожденного, а приобретенного из-за неправильного образа жизни. Предлагаем проверить, находитесь ли вы уже в зоне риска.

«Опросник FINDRISC широко используется в мире для оценки риска развития сахарного диабета второго типа в течение ближайших десяти лет, — объясняет заведующая эндокринологическим отделением СОКБ №1, врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук Татьяна Грачева. — Немодифицируемых факторов, тех, на которые человек не может повлиять, там только два – возраст и наследственность. Все остальные зависят от нас. Мы сами выбираем, чем питаться, ходить пешком или ездить на авто, заниматься спортом или нет».

Опросник содержит 8 вопросов, на каждый из которых нужно выбрать один из предложенных вариантов ответа. За каждый ответ начисляются баллы, а затем подсчитывается общая сумма, которая и показывает степень риска развития диабета.

Подробный разговор с эндокринологами о профилактике и лечении сахарной болезни читайте здесь.