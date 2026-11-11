Диабет не приговор: подробный разговор с эндокринологами о профилактике и лечении сахарной болезни

Заболеваемость сахарным диабетом, по мнению специалистов Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, приобрела характер неинфекционной пандемии. Ежегодно количество больных в стране увеличивается на сотни тысяч человек, причем рост идет в основном за счет диабета второго типа – не наследственного, а приобретенного. Остановить этот процесс и снизить масштабы бедствия призвана федеральная программа борьбы с сахарным диабетом, которая реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Ее успех зависит не только от медиков, но и от пациентов, их отношения к здоровью, к лечению. О том, как предупредить тяжелое заболевание, как его вовремя выявить, что делать, чтобы оно не привело к инвалидности и шел разговор на круглом столе в редакции «ОГ» с заведующей эндокринологическим отделением СОКБ №1, врачом-эндокринологом высшей категории кандидатом медицинских наук Татьяной Грачевой и заведующей амбулаторно-консультативным отделением эндокринологического центра ГКБ №40, врачом-эндокринологом высшей категории Мариной Возжаевой.

– Диабет относится к категории заболеваний, про которые все наслышаны. Спроси любого, что такое диабет, и вам ответят – это высокий уровень сахара в крови. Это так?

Татьяна Грачева: Диабет действительно определяется по одному признаку – высокому уровню сахара в крови, но причины, механизм этого явления различаются. При диабете первого типа, который обычно развивается в детском или юношеском возрасте, поджелудочная железа не производит инсулин. При диабете второго типа, который чаще возникает с возрастом, инсулин производится, но организм не способен эффективно его использовать. В обоих случаях глюкоза не усваивается, остается в крови.

– Каков должен быть уровень сахара в крови, чтобы поставить диагноз «диабет»?

Татьяна Грачева: По одному-единственному анализу диагноз не ставится. А вот результат 7.0 ммоль/л, полученный дважды в разные дни, или 11.1 ммоль/л при случайном измерении в любое время суток служат основанием говорить о диабете. Поскольку необходимо исключить влияние на результат утреннего кофе с сахаром или некоторых лекарств, проводится анализ на гликированный гемоглобин, который отражает среднюю концентрацию глюкозы за несколько последних месяцев. Этот показатель не зависит от времени суток, приема пищи или стресса.

– Насколько распространено это «сладкое» заболевание в нашем регионе, в мире?

Татьяна Грачева: В мире сейчас насчитывается около 600 млн больных сахарным диабетом, в Свердловской области – примерно 190 тыс., у большинства из них диабет второго типа, у 8–9 тыс. – диабет первого типа, есть еще пациенты со специфическими видами диабета.

– Получается, примерно 5 процентов свердловчан больны диабетом?

Татьяна Грачева: Вдвое больше, потому что статистика учитывает лишь выявленные случаи, а как показывают исследования, примерно половина больных диабетом не знает о своем диагнозе.

Марина Возжаева: Пока ехала в редакцию «Областной газеты», успела посмотреть данные Международной диабетической федерации (IDF). Там говорится, что за последние два десятка лет распространенность диабета увеличилась в три раза, что каждый десятый взрослый живет с этим заболеванием, причем у 50 процентов диагноз не устанавливается долгие годы.

– Есть у диабета характерные симптомы, которые должны насторожить?

Татьяна Грачева: На начальных стадиях заболевание протекает практически незаметно, а его симптомы легко списать на другие причины. Скажем, человек просыпается от жажды, встает попить ночью – он думает, что плотно поужинал или съел что-то соленое. В хронической усталости и снижении веса без больших спортивных нагрузок можно обвинить аврал на работе. Между тем всё это, а также плохо заживающие ранки, постоянное чувство голода, сухость кожи, зуд могут указывать на диабет или предиабет – так называют период, когда усвоение глюкозы нарушено, но углеводный обмен еще можно нормализовать.

Марина Возжаева: Опасность в том, что клинических проявлений диабета долгое время может и не быть. Поэтому так важно не пренебрегать скрининговыми мероприятиями – проходить диспансеризацию, профосмотры, набирающий моду чекап. При наличии одного из факторов риска – возраст старше 45 лет, ожирение, наследственность – исследования крови на сахар надо проводить ежегодно, при предиабете – каждые полгода.

– Правда ли, что диабет молодеет?

Марина Возжаева: Да. Когда я училась в мединституте, нам говорили, что диабет второго типа – болезнь пожилых, и когда я только начинала работать, это так и было. Сейчас среди пациентов врачей-эндокринологов немало подростков, молодых людей до 20 лет или чуть старше.

– Диабет – это заболевание генетическое или социально обусловленное? Насколько его распространение зависит от питания, образа жизни?

Татьяна Грачева: Диабет первого типа мало зависит от образа жизни, это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система по ошибке атакует собственные здоровые ткани и органы. В основном оно обусловлено наследственностью, но может спровоцировать сбой какая-то инфекция. Так, после пандемии COVID-19 был зафиксирован рост заболевания диабетом. Диабет второго типа напрямую связан с образом жизни. Избыточное и неправильное питание, малоподвижный образ жизни привели к тому, что диабет помолодел и его распространенность выросла.

– С диабетом можно жить, он поддается лечению?

Марина Возжаева: Конечно. Арсенал препаратов, которые сейчас у нас есть, возможность вести обучение пациентов позволяют большинству из них сохранять обычный образ жизни, если они будут соблюдать несложные, в общем-то, требования: контролировать уровень сахара в крови, давление, питание, вести подвижный образ жизни. В последнее время мы всё чаще наблюдаем ремиссию сахарного диабета второго типа, что раньше было редкостью. То есть всё большее число пациентов настолько четко придерживаются рекомендаций в плане здорового образа жизни, что нам даже удается отменить сахаро­снижающие препараты и при этом показатели сахара в крови будут как у здорового человека. Но диагноз при этом мы не снимаем. И если человек вернется к образу жизни, который привел к диабету, заболевание выйдет из-под контроля и снова потребуется лекарственная терапия.

– Какими осложнениями чреват диабет?

Татьяна Грачева: Прежде всего хочу подчеркнуть: по­явятся осложнения или нет, зависит от того, как диабет контролируется. Кровь питает все наши органы, если сахар в ней повышен, страдает весь организм. Длительная гипергликемия приводит к повреждению стенок мелких и крупных сосудов, нервных волокон. Значит, страдает зрение, поскольку глазное дно испещрено мелкими сосудами, почки – этот клубок сосудов, нижние конечности. Всякий раз, когда у вас повышается сахар после еды, создаются условия для образования бляшек на сосудах.

Марина Возжаева: Бляшки – это база для атеросклероза, инфаркта, инсульта, гангрены с ампутацией, слепоты и почечной недостаточности. Высокий сахар в крови болеть не может, но ведет к тяжелым последствиям, в этом коварство диабета.

– Как выстроена в Свердловской области система оказания помощи больным диабетом?

Марина Возжаева: В регионе действует трехуровневая система помощи всем эндокринным пациентам, в том числе и с сахарным диабетом. Первичное звено – это врачи-терапевты и врачи-эндокринологи в поликлиниках по месту жительства. Второй уровень – межрегиональные эндокринологические центры. Третий – региональные эндокринологические центры, это СОКБ №1 и ГКБ №40 Екатеринбурга.

Выявление больных диабетом и диспансерное наблюдение ложатся на плечи первичного звена. Маршрутизация в мед­учреждения второго и третьего уровня производится по определенным показаниям и для решения определенных задач. Например, если доктор затрудняется с диагнозом при неклассическом течении диабета или с подбором терапии. Когда речь идет о выраженных тяжелых, угрожающих осложнениях, а также при планировании беременности или серьезных хирургических вмешательств у людей с сахарным диабетом.

– Диабет можно лечить амбулаторно или бывает нужна госпитализация?

Татьяна Грачева: При выявлении диабета первого типа, когда назначается инсулино­терапия, больному требуется гос­питализация, так как нужно делать несколько инъекций в день, контролируя реакцию организма. Необходимо также научить пациента самостоятельно делать уколы, изменять уровень сахара в крови. За неделю пребывания в стационаре человек может спокойно во всем разобраться, свыкнуться с диагнозом. Большую роль играет и общение с пациентами, которые уже давно болеют и могут поделиться опытом. Кстати, существует немало сообществ пациентов, где поддерживают друг друга, вместе решают какие-то проблемы.

– Насколько доступны современные способы контроля глюкозы, введения инсулина?

Татьяна Грачева: Практически во всех эндокринных отделениях нашей области используется система непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. На руку больного приклеивается пластинка-сенсор, данные с которого в режиме нон-стоп передаются на телефон пациента. Это очень информативный способ исследований, который помогает врачу настроить лечение, а пациенту – отрегулировать пищевые привычки, так как он наглядно видит реакцию организма на те или иные продукты.

В стационарах, благодаря работе совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС) сенсоры устанавливаются бесплатно всем без исключения пациентам, а амбулаторно – только детям и беременным.

– В нашем регионе действует сеть «Школ для пациентов с сахарным диабетом». Где они находятся и чему там учат?

Марина Возжаева: Такие школы действуют при всех эндокринных отделениях в стационарах и во многих поликлиниках. При ГКБ-40 школа работает уже два десятка лет. Амбулаторные школы делятся в зависимости от вида лечения – требуется пациенту инсулинотерапия или нет.

Кроме того, на сайте нашей больницы ведутся занятия в онлайн-формате, а в поликлинике – в гибридном формате, часть слушателей сидит в кабинете, часть подключается к трансляции и может не только слушать, но и задавать вопросы. Тем, кто по каким-то причинам пропустил занятие, мы высылаем его видеозапись.

Наша задача – помочь человеку психологически принять свой диагноз и научить жить с диабетом, оценивать свое состояние, контролировать уровень сахара в крови, уметь помочь себе, когда рядом нет врача, корректировать питание и образ жизни. Ближайшее обучение для пациентов с диабетом второго типа стартует 16 ноября. Записаться можно на нашем сайте: gkb40.ur.ru

Татьяна Грачева: Интерактивный формат школ для больных диабетом очень важен для жителей отдаленных территорий. Это дает им возможность, находясь за триста километров от Екатеринбурга, получить консультацию специалиста, прослушать лекцию, задать интересующие вопросы.

– Любую болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Могли бы вы предложить нашим читателям программу профилактики диабета второго типа? Буквально по шагам?

Марина Возжаева: Главное – это максимально здоровый образ жизни. Правильное питание, начиная с детского возраста: минимум сладкого, выпечки, газированных напитков, меньше жирного, жареного, больше клетчатки, белка и регулярная физическая активность. Даже если у родителей диабет, можно снизить вероятность этого заболевания у детей, привив им привычку к правильному питанию и физкультуре.

Татьяна Грачева: Я специально взяла с собой опросник FINDRISC, который широко используется в мире для оценки риска развития сахарного диабета второго типа. Немодифицируемых факторов, на которые человек не может повлиять, там только два – возраст и наследственность. Все остальные зависят от нас. Мы сами выбираем, чем питаться, ходить пешком или ездить на авто, заниматься спортом или нет.

– Противостоять соблазнам трудно, поскольку с детства многие привыкают к бургерам, чипсам, стейкам на гриле. Перестроить привычки

бывает сложно.

Татьяна Грачева: У меня сейчас есть пациент, молодой мужчина, который весит 150 кг. У него впервые выявлен диабет с очень высокими показателями сахара. Когда мы с ним обсуждаем вопросы питания, я вижу, как он реагирует на картинку с изображением того, что вредно – фастфуд, паштеты, колбасы. У него глаза загораются: мол, как же это всё вкусно!

Всё вредное – вкусно, как сломить этот стереотип? Я предлагаю ему приготовить тот же самый гамбургер из других продуктов. Например, белый хлеб дает скачок уровня сахара в крови, а зерновой повышения практически не дает. Берем булочку из зерновой муки, а котлету готовим не из свинины, а из куриной грудки, добавив в фарш творог и кабачок. Вместо майонеза используем йогурт со специями. Гамбургер получится и вкусным, и полезным.

– Есть мнение, что безопасно вместо сахара использовать сахарозаменители, фруктозу, мед. Это верно?

Татьяна Грачева: Посоветовавшись с врачом, можно использовать сахарозаменитель на этапе приучения себя к не­сладкому чаю. Что касается фруктозы, это растворимые, быстро усваиваемые сахара. При диабете второго типа фруктоза вредна, так как приводит к жировому гепатозу. Осмотрительно надо относиться и к так называемым «диабетическим продуктам». Ошибочно думать, что можно съесть пакетик диабетических сушек и сахар не поднимется. Поднимется и еще как! К сожалению, наши пациенты порой бывают наивны как дети, когда вопрос касается еды.

– В последнее время бурно обсуждается применение диабетических препаратов для снижения лишнего веса. Интернет пестрит публикациями фото женщин и мужчин, которым с помощью «Оземпика», «Вегови», «Саксенды», их зарубежных и отечественных аналогов удалось сбросить 20-40 кг. Неужели найдено наконец-то волшебное лекарство от ожирения?

Татьяна Грачева: Сегодня выпускается немало препаратов, которые имеют двойное назначение, в частности, для лечения диабета второго типа и ожирения. Ожирение не обязательно должно быть выраженным. Допустим, у человека нет большого избытка массы тела, но есть высокие показатели сахара и холестерина, останавливается дыхание во сне, болят суставы – это тоже основания для назначения препаратов для снижения веса. Проблема в том, что при диабете мало кто прибегает к само­лечению, а при лишнем весе – сплошь и рядом. Между тем препараты этого типа относятся к рецептурным, то есть должны назначаться врачом и продаваться исключительно по рецептам.

Марина Возжаева: Врач может назначить эти препараты для лечения ожирения при соблюдении трех условий. Во-первых, если к этому есть показания, во-вторых, если нет противо­показаний, то есть после всестороннего обследования, и, в-третьих, лечение должно проводиться под медицинским контролем.

– Многие люди, худевшие на диабетических препаратах, жалуются на тошноту. Чем это вызвано?

Татьяна Грачева: Каждое лекарство имеет свой механизм действия, и именно им обусловлены нежелательные явления. Действующие вещества препаратов, о которых мы говорим, замедляют продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту (ЖКТ), это дает чувство сытости, помогает не переедать. Однако задержка пищи в ЖКТ создает и дискомфорт: после инъекций могут возникнуть тяжесть в желудке, тошнота.

– Есть жалобы и на более серьезные неприятности: рвоту, диарею, запоры, сильную потливость, приступы сонливости и слабости…

Татьяна Грачева: Если мы почитаем инструкцию к любому лекарству, то найдем массу противопоказаний и предупреждений о возможных побочных реакциях. Поэтому любое лекарство должен назначать врач, и он должен контролировать ход лечения, корректировать дозу или отменять препарат. Побочные эффекты возникают в случае быстрого наращивания дозы препарата вопреки инструкции и нашим рекомендациям по питанию. И говорить надо о неправильном лечении. Негативный эффект можно получить и от передозировки активированного угля.

– Дает ли похудение с помощью препаратов гарантию от возвращения лишнего веса?

Марина Возжаева: Часто после отмены препарата мы видим рикошетный набор веса. Это происходит, если пациент за время лечения не скорректировал свой образ жизни, не сделал рациональное питание привычкой, а физическую активность частью повседневной жизни. Поэтому перед началом лечения надо проговорить стратегию на будущее.

Татьяна Грачева: Все врачебные ассоциации честно говорят, что прекращение терапии препаратами для снижения веса может привести к обратному эффекту. То есть лечение нужно продолжать пусть и меньшими дозами.

– Каждый больной мечтает попасть на прием к знающему и внимательному врачу. А о каких пациентах мечтают врачи?»

Татьяна Грачева: Нам важно, чтобы пациент, врач и общество в целом стали командой единомышленников. Все мы хотим одного и того же: чтобы люди меньше болели и быстрее выздоравливали. Тут не обойтись без грамотного и ответственного врача, но не обойтись и без сознательного пациента, который готов разделить ответственность за свое заболевание и выздоровление.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловские врачи спасли девочку-подростка с тяжелой формой менингита и редким синдромом Уотерхауса–Фридериксена.