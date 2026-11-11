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Диабет не приговор: подробный разговор с эндокринологами о профилактике и лечении сахарной болезни

МедицинаНовости
Татьяна Бурова

Специалисты поясняют, как предупредить тяжелое заболевание, как его вовремя выявить и что делать, чтобы оно не привело к инвалидности

диабет
Ежегодно количество больных диабетом в стране увеличивается на сотни тысяч человек, причем рост идет в основном за счет диабета второго типа – не наследственного, а приобретенного. Фото: Александр Зайцев, фотоархив "Областной газеты"

Заболеваемость сахарным диабетом, по мнению специалистов Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, приобрела характер неинфекционной пандемии. Ежегодно количество больных в стране увеличивается на сотни тысяч человек, причем рост идет в основном за счет диабета второго типа – не наследственного, а приобретенного. Остановить этот процесс и снизить масштабы бедствия призвана федеральная программа борьбы с сахарным диабетом, которая реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Ее успех зависит не только от медиков, но и от пациентов, их отношения к здоровью, к лечению. О том, как предупредить тяжелое заболевание, как его вовремя выявить, что делать, чтобы оно не привело к инвалидности и шел разговор на круглом столе в редакции «ОГ» с заведующей эндокринологическим отделением СОКБ №1, врачом-эндокринологом высшей категории кандидатом медицинских наук Татьяной Грачевой и заведующей амбулаторно-консультативным отделением эндокринологического центра ГКБ №40, врачом-эндокринологом высшей категории Мариной Возжаевой.

Диабет относится к категории заболеваний, про которые все наслышаны. Спроси любого, что такое диабет, и вам ответят – это высокий уровень сахара в крови. Это так?

Татьяна Грачева: Диабет действительно определяется по одному признаку – высокому уровню сахара в крови, но причины, механизм этого явления различаются. При диабете первого типа, который обычно развивается в детском или юношеском возрасте, поджелудочная железа не производит инсулин. При диабете второго типа, который чаще возникает с возрастом, инсулин производится, но организм не способен эффективно его использовать. В обоих случаях глюкоза не усваивается, остается в крови.

– Каков должен быть уровень сахара в крови, чтобы поставить диагноз «диабет»?

Татьяна Грачева: По одному-единственному анализу диагноз не ставится. А вот результат 7.0 ммоль/л, полученный дважды в разные дни, или 11.1 ммоль/л при случайном измерении в любое время суток служат основанием говорить о диабете. Поскольку необходимо исключить влияние на результат утреннего кофе с сахаром или некоторых лекарств, проводится анализ на гликированный гемоглобин, который отражает среднюю концентрацию глюкозы за несколько последних месяцев. Этот показатель не зависит от времени суток, приема пищи или стресса.

– Насколько распространено это «сладкое» заболевание в нашем регионе, в мире?

Татьяна Грачева: В мире сейчас насчитывается около 600 млн больных сахарным диабетом, в Свердловской области – примерно 190 тыс., у большинства из них диабет второго типа, у 8–9 тыс. – диабет первого типа, есть еще пациенты со специфическими видами диабета.

– Получается, примерно 5 процентов свердловчан больны диабетом?

Татьяна Грачева: Вдвое больше, потому что статистика учитывает лишь выявленные случаи, а как показывают исследования, примерно половина больных диабетом не знает о своем диагнозе.

Марина Возжаева: Пока ехала в редакцию «Областной газеты», успела посмотреть данные Международной диабетической федерации (IDF). Там говорится, что за последние два десятка лет распространенность диабета увеличилась в три раза, что каждый десятый взрослый живет с этим заболеванием, причем у 50 процентов диагноз не устанавливается долгие годы.

– Есть у диабета характерные симптомы, которые должны насторожить?

Татьяна Грачева: На начальных стадиях заболевание протекает практически незаметно, а его симптомы легко списать на другие причины. Скажем, человек просыпается от жажды, встает попить ночью – он думает, что плотно поужинал или съел что-то соленое. В хронической усталости и снижении веса без больших спортивных нагрузок можно обвинить аврал на работе. Между тем всё это, а также плохо заживающие ранки, постоянное чувство голода, сухость кожи, зуд могут указывать на диабет или предиабет – так называют период, когда усвоение глюкозы нарушено, но углеводный обмен еще можно нормализовать.

Марина Возжаева: Опасность в том, что клинических проявлений диабета долгое время может и не быть. Поэтому так важно не пренебрегать скрининговыми мероприятиями – проходить диспансеризацию, профосмотры, набирающий моду чекап. При наличии одного из факторов риска – возраст старше 45 лет, ожирение, наследственность – исследования крови на сахар надо проводить ежегодно, при предиабете – каждые полгода.

диабет
В редакции «ОГ» состоялся подробный разговор с эндокринологами о профилактике и лечении диабета. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Правда ли, что диабет молодеет?

Марина Возжаева: Да. Когда я училась в мединституте, нам говорили, что диабет второго типа – болезнь пожилых, и когда я только начинала работать, это так и было. Сейчас среди пациентов врачей-эндокринологов немало подростков, молодых людей до 20 лет или чуть старше.

– Диабет – это заболевание генетическое или социально обусловленное? Насколько его распространение зависит от питания, образа жизни?

Татьяна Грачева: Диабет первого типа мало зависит от образа жизни, это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система по ошибке атакует собственные здоровые ткани и органы. В основном оно обусловлено наследственностью, но может спровоцировать сбой какая-то инфекция. Так, после пандемии COVID-19 был зафиксирован рост заболевания диабетом. Диабет второго типа напрямую связан с образом жизни. Избыточное и неправильное питание, малоподвижный образ жизни привели к тому, что диабет помолодел и его распространенность выросла.

С диабетом можно жить, он поддается лечению?

Марина Возжаева: Конечно. Арсенал препаратов, которые сейчас у нас есть, возможность вести обучение пациентов позволяют большинству из них сохранять обычный образ жизни, если они будут соблюдать несложные, в общем-то, требования: контролировать уровень сахара в крови, давление, питание, вести подвижный образ жизни. В последнее время мы всё чаще наблюдаем ремиссию сахарного диабета второго типа, что раньше было редкостью. То есть всё большее число пациентов настолько четко придерживаются рекомендаций в плане здорового образа жизни, что нам даже удается отменить сахаро­снижающие препараты и при этом показатели сахара в крови будут как у здорового человека. Но диагноз при этом мы не снимаем. И если человек вернется к образу жизни, который привел к диабету, заболевание выйдет из-под контроля и снова потребуется лекарственная терапия.

– Какими осложнениями чреват диабет?

Татьяна Грачева: Прежде всего хочу подчеркнуть: по­явятся осложнения или нет, зависит от того, как диабет контролируется. Кровь питает все наши органы, если сахар в ней повышен, страдает весь организм. Длительная гипергликемия приводит к повреждению стенок мелких и крупных сосудов, нервных волокон. Значит, страдает зрение, поскольку глазное дно испещрено мелкими сосудами, почки – этот клубок сосудов, нижние конечности. Всякий раз, когда у вас повышается сахар после еды, создаются условия для образования бляшек на сосудах.

Марина Возжаева: Бляшки – это база для атеросклероза, инфаркта, инсульта, гангрены с ампутацией, слепоты и почечной недостаточности. Высокий сахар в крови болеть не может, но ведет к тяжелым последствиям, в этом коварство диабета.

– Как выстроена в Свердловской области система оказания помощи больным диабетом?

Марина Возжаева: В регионе действует трехуровневая система помощи всем эндокринным пациентам, в том числе и с сахарным диабетом. Первичное звено – это врачи-терапевты и врачи-эндокринологи в поликлиниках по месту жительства. Второй уровень – межрегиональные эндокринологические центры. Третий – региональные эндокринологические центры, это СОКБ №1 и ГКБ №40 Екатеринбурга.

Выявление больных диабетом и диспансерное наблюдение ложатся на плечи первичного звена. Маршрутизация в мед­учреждения второго и третьего уровня производится по определенным показаниям и для решения определенных задач. Например, если доктор затрудняется с диагнозом при неклассическом течении диабета или с подбором терапии. Когда речь идет о выраженных тяжелых, угрожающих осложнениях, а также при планировании беременности или серьезных хирургических вмешательств у людей с сахарным диабетом.

– Диабет можно лечить амбулаторно или бывает нужна госпитализация?

Татьяна Грачева: При выявлении диабета первого типа, когда назначается инсулино­терапия, больному требуется гос­питализация, так как нужно делать несколько инъекций в день, контролируя реакцию организма. Необходимо также научить пациента самостоятельно делать уколы, изменять уровень сахара в крови. За неделю пребывания в стационаре человек может спокойно во всем разобраться, свыкнуться с диагнозом. Большую роль играет и общение с пациентами, которые уже давно болеют и могут поделиться опытом. Кстати, существует немало сообществ пациентов, где поддерживают друг друга, вместе решают какие-то проблемы.

Татьяна Грачева
Заведующая эндокринологическим отделением СОКБ №1, врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук Татьяна Грачева. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

Насколько доступны современные способы контроля глюкозы, введения инсулина?

Татьяна Грачева: Практически во всех эндокринных отделениях нашей области используется система непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. На руку больного приклеивается пластинка-сенсор, данные с которого в режиме нон-стоп передаются на телефон пациента. Это очень информативный способ исследований, который помогает врачу настроить лечение, а пациенту – отрегулировать пищевые привычки, так как он наглядно видит реакцию организма на те или иные продукты.

В стационарах, благодаря работе совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС) сенсоры устанавливаются бесплатно всем без исключения пациентам, а амбулаторно – только детям и беременным.

– В нашем регионе действует сеть «Школ для пациентов с сахарным диабетом». Где они находятся и чему там учат?

Марина Возжаева: Такие школы действуют при всех эндокринных отделениях в стационарах и во многих поликлиниках. При ГКБ-40 школа работает уже два десятка лет. Амбулаторные школы делятся в зависимости от вида лечения – требуется пациенту инсулинотерапия или нет.

Кроме того, на сайте нашей больницы ведутся занятия в онлайн-формате, а в поликлинике – в гибридном формате, часть слушателей сидит в кабинете, часть подключается к трансляции и может не только слушать, но и задавать вопросы. Тем, кто по каким-то причинам пропустил занятие, мы высылаем его видеозапись.

Наша задача – помочь человеку психологически принять свой диагноз и научить жить с диабетом, оценивать свое состояние, контролировать уровень сахара в крови, уметь помочь себе, когда рядом нет врача, корректировать питание и образ жизни. Ближайшее обучение для пациентов с диабетом второго типа стартует 16 ноября. Записаться можно на нашем сайте: gkb40.ur.ru

Татьяна Грачева: Интерактивный формат школ для больных диабетом очень важен для жителей отдаленных территорий. Это дает им возможность, находясь за триста километров от Екатеринбурга, получить консультацию специалиста, прослушать лекцию, задать интересующие вопросы.

Любую болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Могли бы вы предложить нашим читателям программу профилактики диабета второго типа? Буквально по шагам?

Марина Возжаева: Главное – это максимально здоровый образ жизни. Правильное питание, начиная с детского возраста: минимум сладкого, выпечки, газированных напитков, меньше жирного, жареного, больше клетчатки, белка и регулярная физическая активность. Даже если у родителей диабет, можно снизить вероятность этого заболевания у детей, привив им привычку к правильному питанию и физкультуре.

Татьяна Грачева: Я специально взяла с собой опросник FINDRISC, который широко используется в мире для оценки риска развития сахарного диабета второго типа. Немодифицируемых факторов, на которые человек не может повлиять, там только два – возраст и наследственность. Все остальные зависят от нас. Мы сами выбираем, чем питаться, ходить пешком или ездить на авто, заниматься спортом или нет.

выявление диабета
Источник: «Областная газета»

Противостоять соблазнам трудно, поскольку с детства многие привыкают к бургерам, чипсам, стейкам на гриле. Перестроить привычки
бывает сложно.

Татьяна Грачева: У меня сейчас есть пациент, молодой мужчина, который весит 150 кг. У него впервые выявлен диабет с очень высокими показателями сахара. Когда мы с ним обсуждаем вопросы питания, я вижу, как он реагирует на картинку с изображением того, что вредно – фастфуд, паштеты, колбасы. У него глаза загораются: мол, как же это всё вкусно!

Всё вредное – вкусно, как сломить этот стереотип? Я предлагаю ему приготовить тот же самый гамбургер из других продуктов. Например, белый хлеб дает скачок уровня сахара в крови, а зерновой повышения практически не дает. Берем булочку из зерновой муки, а котлету готовим не из свинины, а из куриной грудки, добавив в фарш творог и кабачок. Вместо майонеза используем йогурт со специями. Гамбургер получится и вкусным, и полезным.

– Есть мнение, что безопасно вместо сахара использовать сахарозаменители, фруктозу, мед. Это верно?

Татьяна Грачева: Посоветовавшись с врачом, можно использовать сахарозаменитель на этапе приучения себя к не­сладкому чаю. Что касается фруктозы, это растворимые, быстро усваиваемые сахара. При диабете второго типа фруктоза вредна, так как приводит к жировому гепатозу. Осмотрительно надо относиться и к так называемым «диабетическим продуктам». Ошибочно думать, что можно съесть пакетик диабетических сушек и сахар не поднимется. Поднимется и еще как! К сожалению, наши пациенты порой бывают наивны как дети, когда вопрос касается еды.

– В последнее время бурно обсуждается применение диабетических препаратов для снижения лишнего веса. Интернет пестрит публикациями фото женщин и мужчин, которым с помощью «Оземпика», «Вегови», «Саксенды», их зарубежных и отечественных аналогов удалось сбросить 20-40 кг. Неужели найдено наконец-то волшебное лекарство от ожирения?

Татьяна Грачева: Сегодня выпускается немало препаратов, которые имеют двойное назначение, в частности, для лечения диабета второго типа и ожирения. Ожирение не обязательно должно быть выраженным. Допустим, у человека нет большого избытка массы тела, но есть высокие показатели сахара и холестерина, останавливается дыхание во сне, болят суставы – это тоже основания для назначения препаратов для снижения веса. Проблема в том, что при диабете мало кто прибегает к само­лечению, а при лишнем весе – сплошь и рядом. Между тем препараты этого типа относятся к рецептурным, то есть должны назначаться врачом и продаваться исключительно по рецептам.

Марина Возжаева: Врач может назначить эти препараты для лечения ожирения при соблюдении трех условий. Во-первых, если к этому есть показания, во-вторых, если нет противо­показаний, то есть после всестороннего обследования, и, в-третьих, лечение должно проводиться под медицинским контролем.

Марина Возжаева
Заведующая амбулаторно-консультативным отделением эндокринологического центра ГКБ №40, врач-эндокринолог высшей категории Марина Возжаева. Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

– Многие люди, худевшие на диабетических препаратах, жалуются на тошноту. Чем это вызвано?

Татьяна Грачева: Каждое лекарство имеет свой механизм действия, и именно им обусловлены нежелательные явления. Действующие вещества препаратов, о которых мы говорим, замедляют продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту (ЖКТ), это дает чувство сытости, помогает не переедать. Однако задержка пищи в ЖКТ создает и дискомфорт: после инъекций могут возникнуть тяжесть в желудке, тошнота.

Есть жалобы и на более серьезные неприятности: рвоту, диарею, запоры, сильную потливость, приступы сонливости и слабости…

Татьяна Грачева: Если мы почитаем инструкцию к любому лекарству, то найдем массу противопоказаний и предупреждений о возможных побочных реакциях. Поэтому любое лекарство должен назначать врач, и он должен контролировать ход лечения, корректировать дозу или отменять препарат. Побочные эффекты возникают в случае быстрого наращивания дозы препарата вопреки инструкции и нашим рекомендациям по питанию. И говорить надо о неправильном лечении. Негативный эффект можно получить и от передозировки активированного угля.

Дает ли похудение с помощью препаратов гарантию от возвращения лишнего веса?

Марина Возжаева: Часто после отмены препарата мы видим рикошетный набор веса. Это происходит, если пациент за время лечения не скорректировал свой образ жизни, не сделал рациональное питание привычкой, а физическую активность частью повседневной жизни. Поэтому перед началом лечения надо проговорить стратегию на будущее.

Татьяна Грачева: Все врачебные ассоциации честно говорят, что прекращение терапии препаратами для снижения веса может привести к обратному эффекту. То есть лечение нужно продолжать пусть и меньшими дозами.

Каждый больной мечтает попасть на прием к знающему и внимательному врачу. А о каких пациентах мечтают врачи?»

Татьяна Грачева: Нам важно, чтобы пациент, врач и общество в целом стали командой единомышленников. Все мы хотим одного и того же: чтобы люди меньше болели и быстрее выздоравливали. Тут не обойтись без грамотного и ответственного врача, но не обойтись и без сознательного пациента, который готов разделить ответственность за свое заболевание и выздоровление.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловские врачи спасли девочку-подростка с тяжелой формой менингита и редким синдромом Уотерхауса–Фридериксена.

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