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Малому бизнесу Среднего Урала расскажут, как стать партнерами российских госкорпораций

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Областная газета

Встреча с представителями крупнейших компаний страны пройдет в Екатеринбурге в кластере «Домна»

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Предприниматели узнают, как стать поставщиком крупнейших заказчиков. Фото: Алексей Кунилов, фотоархив «Областной газеты»

Представители крупнейших государственных корпораций — ВЭБ.РФ, РЖД, «Аэрофлота», ИНТЕР РАО — и других проведут в Екатеринбурге встречу с малым и средним бизнесом региона. Она позволит предпринимателям узнать, как стать поставщиком крупнейших заказчиков и обсудить перспективы совместной работы с ними. Встреча пройдет 25 ноября в очном формате в креативном кластере «Домна», сообщили в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

«Такие события помогают предпринимателям, локальным производителям расширить рынки сбыта, найти пути к крупнейшим компаниям страны, дают необходимые инструменты, чтобы ускорить этот процесс, или понять, какие еще действия нужно предпринять, чтобы дорасти до требований корпораций», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Участники узнают о правилах закупок в каждой корпорации, единых законодательных нормах, смогут задать свои вопросы экспертам. Это позволит минимизировать риски, получать и исполнять контракты. Представители корпораций расскажут об основах и нюансах участия в закупках малого и среднего бизнеса. Кроме того, пройдут прямые переговоры МСП с представителями крупнейших заказчиков.

Событие проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Сейчас Свердловская область находится на пятом месте в России по объему закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса с показателем в 284 млрд рублей.

Ранее «Областная газета» писала о том, что объем льготных займов для бизнеса в Свердловской области достиг миллиарда рублей с начала года.

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