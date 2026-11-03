Объем льготных займов для бизнеса в Свердловской области достиг миллиарда рублей с начала года

Малый и средний бизнес Свердловской области наращивает темпы развития при поддержке региона: за десять месяцев 2026 года предприниматели привлекли свыше 1 млрд рублей в форме льготных займов. Об этом «ОГ» сообщили в областном департаменте информационной политики.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого функционирует Центр «Мой бизнес», предоставил малому и среднему бизнесу 419 микрозаймов — общая сумма составила 1 млрд 1,2 млн рублей. Показатель сопоставим с итогом всего 2025 года, что говорит о стабильно высоком спросе на инструменты финансовой поддержки.

Наибольшей популярностью у предпринимателей пользуются три вида займов: «Развитие» (на него пришлось 515 млн рублей), «Приоритет» (275 млн рублей) и «Старт» (200 млн рублей). Средства можно направить на широкий спектр задач — от покупки оборудования, транспорта и коммерческой недвижимости до пополнения оборотных средств и рефинансирования банковских кредитов. Максимальная сумма займа от СОФПП составляет 5 млн рублей, и ее можно использовать на любые бизнес-цели.

Среди отраслей-лидеров по количеству полученных займов — предприятия торговли и ремонта автотранспорта (138 займов), обрабатывающие производства (86 займов), транспортные и складские компании (56 займов). Также заметную долю составляют гостиницы и предприятия общепита (30 займов) и строительные компании (24 займа).

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин подчеркнул, что поддержка малого и среднего бизнеса — одна из ключевых задач, обозначенных губернатором Денисом Паслером. В регионе сохраняется вся необходимая инфраструктура поддержки МСП, а финансовые инструменты адаптируются под текущие экономические условия.

Инструменты финансовой поддержки реализуются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». По словам губернатора Дениса Паслера, малый и средний бизнес Среднего Урала играет важную роль в экономике региона и страны: в этой сфере занято более миллиона свердловчан, а число зарегистрированных компаний превышает 216 тысяч. Только в 2025 году субъекты МСП перечислили в консолидированный бюджет области 148,5 млрд рублей налогов.

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