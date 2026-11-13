Привет из 90-х: врачи СОКБ №1 спасли жившего 30 лет с пулей в голове свердловчанина

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 помогли пациенту, который около 30 лет жил с пулей в голове. Специалисты прошли настоящий диагностический квест, ювелирно провели операцию по извлечению инородного предмета и назначили верную терапию. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Пациент обратился с жалобами на сильные головные боли, у него наблюдалась шаткая походка и двоилось в глазах несколько дней. Неврологи СОКБ №1 заподозрили инсульт или тяжелую энцефалопатию. Необходимо было срочно делать МРТ, но это оказалось невозможным.

При обследовании выяснилось, что мужчина уже около 30 лет живет с пулей, застрявшей в височной кости черепа в непосредственной близости к жизненно важным структурам, кровеносным сосудам и нервам. В 90-х он получил ранение, врачи тогда решили не рисковать: одно неловкое движение — и пациент мог остаться инвалидом. Пулю оставили в покое.

«Диагноз в данном случае не удалось установить сразу, так как неврологическая симптоматика, с которой поступил пациент, возможна как при ишемическом инсульте в вертебро-базилярном бассейне, так и, например, при энцефалопатии Вернике, которую вызывает тяжелый дефицит витамина B1. Оба эти заболевания прогрессируют достаточно быстро и могут привести к тяжелой инвалидизации или даже к летальному исходу. Для установки правильного диагноза требовалось проведение нейровизуализации. Однако во время проведения компьютерной томографии, выяснилось, что в черепе у пациента находится инородное тело, артефакты (помехи) от которого затрудняли визуализацию смежных отделов головного мозга. А проведение магнитно-резонансной томографии было попросту опасно, так как нам не были известны магнитные свойства инородного тела», — прокомментировала врач-невролог СОКБ №1 Ольга Луцкович.

Было решено провести операцию под местной анестезией, чтобы пациент находился в сознании. Нейрохирург СОКБ №1 Михаил Усов ювелирно удалил застрявшее в кости инородное тело. Это была пуля, предположительно, от пневматической винтовки, ее вручили пациенту на память.

После операции пациенту сразу же выполнили магнитно-резонансную томографию, которая помогла врачам исключить острое нарушение кровообращения мозга и поставить верный диагноз. После назначенной специфической терапии, как рассказала лечащий врач пациента, невролог СОКБ №1 Елизавета Жакова, за достаточно короткое время неврологические симптомы полностью ушли.

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