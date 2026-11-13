Межмуниципальный автобусный маршрут №620 «Красноуральск (ДК „Металлург“) — Нижний Тагил» с 16 ноября будет работать по-новому: появится дополнительный остановочный пункт «Верхняя Тура. Железнодорожный вокзал», отправление из Красноуральска переносится на 05:06. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Это делается для синхронизации с расписанием пригородных поездов. Благодаря обновлению у пассажиров будет 10 минут для пересадки на скоростной электропоезд «Финист», который отправляется из Верхней Туры в Екатеринбург в 05:41.

В целях обеспечения доступности транспортных услуг перевозки будут выполняться по регулируемому тарифу, предельный размер которого установлен Региональной энергетической комиссией. Льготы для отдельных категорий граждан сохраняются.

«Мультимодальные перевозки — одно из ключевых направлений развития транспортной логистики, как на пассажирском, так и на грузовом транспорте. От интеграции расписания поездов и автобусов выигрывают не только пассажиры, но и транспортники. Увеличивается пассажиропоток, растет выручка, улучшаются экономические показатели работы транспорта», — отметил заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области Данил Засыпкин.

Отметим, Управление автодорог Свердловской области продолжает работу по синхронизации междугородних автобусных маршрутов с расписанием поездов.

Так, например, с 24 апреля этого года на севере области действует мультимодальный маршрут Карпинск — Краснотурьинск — Серов — Екатеринбург с несколькими вариантами пересадок в разные дни недели. Пассажир может выбрать подходящие ему рейсы.

С 16 сентября был запущен прямой автобус №170 от автостанции Карпинска через Краснотурьинск до Серова. В Серове автобус делает остановку на железнодорожном вокзале, чтобы пассажиры могли успеть на скоростной электропоезд «Финист» №7087/7088, идущий в Екатеринбург.

Работа по развитию пригородного сообщения ведется в рамках системного обновления транспортной сети региона и соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее «Областная газета» писала, что в Екатеринбурге в микрорайон Синие Камни продлят троллейбус и добавят автобусы.