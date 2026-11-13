В Свердловскую область завезено более 60 тонн белорусского ячменного солода

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало поставку автотранспортом в Свердловскую область из Республики Беларусь 66 тонн ячменного солода в сопровождении фитосанитарного сертификата.

«Проведены мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю, включающие досмотр привезенной подкарантинной продукции и транспортного средства. Сделан отбор образцов и лабораторная экспертиза. По результатам экспертизы, проведенной в Уральском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинные объекты не выявлены», – сообщают в ведомстве.

Продукция, соответствующая фитосанитарным требованиям, допущена к ввозу и разрешена к реализации.

Ячменный солод (пророщенное и высушенное зерно ячменя) используется в нескольких основных сферах. Солод – главная основа в пивоварении. От степени обжарки солода (светлый, карамельный, жженый) зависят цвет, аромат и вкус напитка. В хлебопечении светлый ячменный солод добавляют в тесто для улучшения текстуры, увеличения объема хлеба, а также для придания изделиям красивой корочки и мягкого хлебного аромата. В кулинарии ячменный солод применяют как натуральный подсластитель и ароматизатор для чая, смузи, выпечки, десертов.

Ранее «Областная газета» писала о ввозе в Свердловскую область большой партии импортных овощей и фруктов.