В Екатеринбурге стартовал Кубок России по тхэквондо ИТФ

Сегодня, 13 ноября, в Екатеринбурге стартовал 30-й розыгрыш Кубка России по тхэквондо ИТФ и первый в истории «Кубок Демидовых» среди юниоров и юниорок. Соревнования пройдут во Дворце игровых видов спорта до 15 ноября, их участниками станут сильнейшие представители 29 регионов России. В торжественной церемонии открытия турниров принял участие губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Кубок России по тхэквондо ИТФ неразрывно связан со Средним Уралом. Первый в истории розыгрыш трофея состоялся в 1997 году в Краснотурьинске. Затем, с 2003 года, турнир переехал в Екатеринбург. Традиционно, параллельно с соревнованиями взрослых спортсменов проходил молодежный «Кубок Урала». В этом году состязания для молодых тхэквондистов получили новое имя – «Кубок Демидовых», их участниками станут юноши и девушки 11–13 лет, а также юниоры и юниорки 14–15 и 16–17 лет.

«Уважаемые уральцы, гости, тренеры, спортсмены, мы рады приветствовать вас в нашей гостеприимной Свердловской области, где созданы комфортные условия для всех спортсменов. 2,5 млн жителей занимаются спортом на более чем 12 тыс. спортивных объектов, и мы продолжаем строить новые. Наши команды и спортсмены добиваются высоких результатов на всероссийском и международном уровнях, и нет сомнений, что Кубок России и «Кубок Демидовых» пройдут на самом высоком уровне. Мы увидим яркие победы, прекрасные результаты – болельщики останутся довольны!» – поприветствовал участников соревнований губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Сразу после торжественной церемонии открытия состоялся первый финал. В категории 71 кг за победу боролись обладатель Кубка мира Иван Скориков из Самарской области и уроженец Каменска-Уральского, серебряный призер чемпионата России, победитель и призер Кубка мира и чемпионата Азии Егор Грибанов. Несмотря на непростое начало, уралец смог вырвать победу во втором раунде и стал обладателем трофея.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что свердловские дзюдоисты выиграли золото командного чемпионата Европы и Континентальной лиги дзюдо.