В Екатеринбурге наградили «Учеников года» и «Студентов года» Свердловской области

На площадке Губернаторского лицея в Екатеринбурге прошла церемония награждения победителей региональных этапов Всероссийского конкурса «Ученик года» и Российской национальной премии «Студент года».

События региональных этапов проходили с августа по октябрь. В них приняли участие более 1,5 тыс. человек. Победители будут представлять регион на всероссийских финалах в ноябре и декабре текущего года, сообщили в пресс-службе Минобразования Свердловской области.

«Мы искренне гордимся нашими ребятами. Они показали не только отличные результаты, которые достигли в учебной деятельности, но и свои успешные патриотические проекты, а также социально значимые разработки. Их интерес к личностному развитию, знаниям и активная жизненная позиция — самый прочный фундамент, на котором строится будущее», — сказала министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.

Учредителями проектов на территории Свердловской области являются министерство образования региона, Свердловская областная организация Российского союза молодежи, региональный департамент молодежной политики при поддержке Совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования и Совета ректоров вузов Свердловской области.

Победителями конкурса «Ученик года» стали:

Асиль Гамидова из Нижнего Тагила в номинации «Общественник года»;

Валерия Федотова из Байкаловского МО в номинации «Председатель совета обучающихся года»;

Милена Ольховская из Нижнего Тагила в номинации «Доброволец года»;

Юлия Уфимцева из Ревды в номинации «Интеллект года»;

Вероника Южанинова из Нижнего Тагила в номинации «Патриот года»;

Ульяна Тюшева из Сосьвинского муниципального округа в номинации «Творческая личность года»;

Анна Журавлёва из Нижнего Тагила в номинации «Спортсмен года».

Лучшими студентами профессиональных образовательных организаций в индивидуальных и коллективных номинациях стали:

Злата Котова из Серовского политехнического техникума в номинации «Староста года»;

Надежда Барабанщикова из Уральского государственного аграрного университета, Агроколледжа в номинации «Доброволец года»;

Иван Кретов из Ирбитского гуманитарного колледжа в номинации «Патриот года»;

Анна Зянкина из Свердловского областного педагогического колледжа в номинации «Общественник года»;

Елизавета Клевакина из Ревдинского педагогического колледжа в номинации «Председатель совета обучающихся года»;

Анастасия Тропина из Асбестовского политехникума в номинации «Медиа года»;

Иван Шулепов из Уральского радиотехнического колледжа имени А.С. Попова в номинации «Профессионал года»;

Александра Дмитриева из Первоуральского металлургического колледжа в номинации «Спортсмен года»;

Кирилл Фефилов из Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность» в номинации «Творческая личность года»;

волонтёрский отряд «Эврика» Ревдинского педагогического колледжа в номинации «Добровольческое объединение года»;

патриотическое объединение «Барс» из Ирбитского гуманитарного колледжа в номинации «Патриотическое объединение года»;

медиацентр «Контент» из Свердловского областного педагогического колледжа в номинации «Студенческие медиа года»;

студенческий клуб «ПрофЛига» из Ирбитского гуманитарного колледжа в номинации «Студенческий клуб года»;

студенческий спортивный клуб «Лидер» из Ирбитского гуманитарного колледжа в номинации «Спортивный клуб года»;

театральная студия «Фантазия» из Екатеринбургского колледжа транспортного строительства в номинации «Творческий клуб года».

Победителями профессиональных номинаций профессионального образования стали:

Екатерина Быкова из Свердловского областного педагогического колледжа в номинации «Студент года. Педагоги – педагог дошкольного образования»;

Дарья Парфенова из Каменск-Уральского педагогического колледжа в номинации «Студент года. Педагоги – Педагог дополнительного образования»;

Ульяна Попова из Свердловского областного педагогического колледжа в номинации «Студент года. Педагоги –Педагог начального образования».

Среди студентов вузов в индивидуальных и коллективных номинациях высшего образования победу одержали:

Ева Щекач из Уральского государственного медицинского университета в номинации «Иностранный студент года»;

Екатерина Козлова из Уральского государственного педагогического университета в номинации «Доброволец года»;

Анастасия Смирнова из Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России в номинации «Общественник года»;

Валерия Дедяева из Уральского государственного юридического института Министерства внутренних дел России в номинации «Председатель совета обучающихся года»;

Валерия Закирова из Гуманитарного университета в номинации «Медиа года»;

Виктория Глушкова из Уральского государственного медицинского университета в номинации «Интеллект года»;

Ульяна Бабенко из Уральского юридического института Министерства внутренних дел России в номинации «Спортсмен года»;

Софья Самойлова из Уральского государственного аграрного университета в номинации «Творческая личность года»;

сектор по работе со студентами Студенческого совета Института юстиции Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева в номинации «Добровольное объединение года»;

научное общество курсантов и слушателей Уральского юридического института Министерства внутренних дел России в номинации «Студенческое медиа года»;

студенческое научное общество Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева в номинации «Студенческое научное общество года»;

студенческий спортивный клуб «Спорт УрФУ» Уральского федерального университета имени Первого президента России Б.Н. Ельцина в номинации «Спортивный клуб года».

В номинации «Интеллект года»:

гран-при получила Владислава Дрюпина из Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева;

специальный диплом достался Александре Варламовой из Уральского федерального университета имени Первого президента России Б.Н. Ельцина.

Победителями в профессиональных номинациях высшего образования стали:

Инга Березина из Уральского федерального университета имени Первого президента России Б.Н. Ельцина в номинации «Студент года. Архитекторы – Архитектор-проектировщик года»;

Сакина Додихудоева из Уральского государственного медицинского университета в номинации «Студент года. Медики – Педиатрия»;

Елизавета Мошкова из Уральского государственного педагогического университета в номинации «Студент года. Педагоги – Педагог-предметник».

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