Генконсул Вьетнама Нгуен Май Хыонг покидает Екатеринбург

Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге Нгуен Май Хыонг завершает свою дипломатическую миссию в уральской столице. Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и министр международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин подвели итоги совместной работы с генконсулом по развитию двусторонних связей, отметив их переход на системный и качественно новый уровень. Об этом «ОГ» сообщили департаменте информационной политики региона.

«Благодарю вас и ваших коллег за плодотворную работу, за открытость и профессионализм. Мы надеемся, что вы не потеряете связь со Средним Уралом, и рассчитываем на ваше дальнейшее содействие в вопросах укрепления сотрудничества региона с Вьетнамом» — сказал Дмитрий Ионин.

Экономическое взаимодействие региона и Вьетнама демонстрирует устойчивую положительную динамику. По данным министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, по итогам прошлого года Вьетнам входит в топ-20 стран — торговых партнеров региона, а взаимный товарооборот показывает ежегодный рост. Деловые круги Вьетнама стали постоянными участниками выставки ИННОПРОМ.

Стороны также высоко оценили и гуманитарное партнерство. При содействии генконсульства в регионе регулярно проходят мероприятия с участием вьетнамских дизайнеров и деятелей культуры.

«Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность за теплый прием, который был оказан делегации провинции Куангнинь. В сентябре 2026 года Куангнинь получил новый, более высокий административный статус, что открывает перед нами дополнительные возможности. Мы надеемся, что в самое ближайшее время сможем выстроить крепкие партнерские связи со Свердловской областью, которые принесут взаимную выгоду», — отметила госпожа Нгуен Май Хыонг.

Отметим, после визита официальной делегации провинции Куангнинь в июле текущего года стороны готовят к подписанию соглашение о межрегиональном сотрудничестве. Также по итогам бизнес-миссии свердловских предприятий в Ханой прорабатываются конкретные механизмы поставок из Вьетнама высокотехнологичного оборудования и возможности локализации небольших региональных производств в специальных экономических зонах этой страны.

Напомним, Нгуен Май Хыонг работает в Екатеринбурге с июля 2024 года. Генеральное консульство Вьетнама в Екатеринбурге действует с 2007 года. В консульский округ включены: Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Красноярский и Пермский края, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Самарская, Свердловская, Томская, Тюменская, Ульяновская и Челябинская области.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловские компании договорились о расширении торговых связей с Туркменистаном.