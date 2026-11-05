Свердловские компании договорились о расширении торговых связей с Туркменистаном

На этой неделе делегация Свердловской области во главе с заместителем губернатора Дмитрием Иониным работает в самой закрытой, но притягательной (в том числе для экспортеров) стране постсоветского пространства – Туркменистане. В бизнес-миссии принимают участие представители 15 компаний. В Ашхабаде они договорились о расширении сотрудничества в нефтегазовой сфере, химической промышленности, геологии, энергетике и строительстве.

Визит начался с участия в Международной конференции и выставке «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» – ключевом событии для туркменской промышленности. Затем делегация провела встречи с членами кабмина республики и главами госкорпораций. Если кратко подвести итоги переговоров: интерес к расширению связей есть, причем с обеих сторон.

Свердловская область исторически была одним из основных поставщиков для туркменской горнодобывающей отрасли и геологоразведки. Интерес к уральской технике есть и сегодня, стороны готовы обсуждать конкретные поставки, рассказал в своем телеграм-канале министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Средний Урал – один из лидеров среди регионов России в сфере нефтегазового машиностроения: в регионе выпускают четверть российских нефтегазовых труб и треть нефтегазового оборудования. Сотрудничество с туркменскими предприятиями в этой сфере обсуждалось на встрече с заместителем председателя государственного концерна «Туркменнебит» Векилмухамметом Уссаевым.

Есть возможности для технологического партнерства и в химической промышленности. Именно уральские заводы в советские годы создавали оборудование для химических производств Туркменистана. Уральские предприятия готовы и сегодня адаптировать свои решения под конкретные требования новых производств с применением «зеленых» технологий.

«Туркменистан является перспективным внешнеторговым партнером Свердловской области. Мы намерены установить новые кооперационные цепочки в сферах нефтегазовой и химической промышленности, а также в строительстве. Компании-делегаты заинтересованы как в поставках своей продукции в Туркменистан, так и в локализации производства на его территории», – отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Екатеринбург и Ашхабад могут стать городами-побратимами.