Более 39 тыс. человек расселили из аварийного жилья в Свердловской области

Свердловская область перевыполнила план по расселению аварийного жилья на 21,3%. С 2019 года по федеральной программе возможность переехать в современное и безопасное жилье получили 39,2 тыс. человек. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

По результатам расселения аварийного жилья Свердловская область занимает восьмое место среди регионов России. Общий объем финансирования на весь период действия программы до 2029 года составляет 8,2 млрд рублей, из них почти 3 млрд рублей будет предоставлено за счет средств федерального Фонда развития территорий.

«Программу переселения, рассчитанную на 2026–2027 годы, также реализуем с опережением: расселено 24,9 тысячи кв. м при плане 18,4 тысячи кв. м, в новое жилье переехали 1 292 человека. Уральцы, чьи дома попадают в программу расселения, могут переехать в готовое жилье или получить денежную компенсацию на его приобретение. За счет этой вариативности и высокого темпа строительства новых домов мы обеспечиваем комфортные условия для жизни тысячам свердловских семей», — написал Денис Паслер в своих социальных сетях.

Напомним, благодаря региональной адресной программе крышу над головой смогут обрести уральцы, чьи дома были признаны аварийными после 1 января 2017 года. Одним из примеров стало строительство и заселение нового многоквартирного дома в Тавде. В октябре ключи от квартир получили 47 семей — всего 95 человек. Они переехали из 27 аварийных домов. Среди новоселов — участники специальной военной операции и члены их семей.

Строительство 47-квартирного дома началось в июне 2025 года. Общая площадь здания составляет более 3,4 тыс. квадратных метров. Жилье приобретено в рамках региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и за счет средств муниципального бюджета. Общая стоимость строительства составила 260,6 млн рублей.

Отметим, сокращение количества аварийных домов является одной из задач национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер предложил механизм поддержки свердловчан, пострадавших от недобросовестных строителей.