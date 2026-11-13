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Кандидатуру Елены Чечуновой представят на должность руководителя фракции «Единой России» в Законодательном собрании Свердловской области

Законодательное СобраниеНовости
Областная газета

Решение об избрании будет принято на ближайшем заседании фракции

Елена Чечунова, Законодательное собрание, Свердловская область
Елена Чечунова — член партии «Единая Россия» с 2004 года. Фото: Алексей Кунилов, фотоархив «Областной газеты»

Президиум регионального политсовета «Единой России» во главе с секретарем Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Денисом Паслером определил кандидатуру Елены Чечуновой для представления на должность руководителя партийной фракции в Законодательном собрании Свердловской области. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Решение было принято большинством голосов путем тайного голосования.

Следующим этапом станет направление кандидатуры Елены Чечуновой на согласование в президиум генерального совета партии. Решение об избрании руководителя фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области будет принято на ближайшем заседании фракции.

президиум партии "Единая Россия", Свердловская область
Президиум регионального политсовета партии во главе с секретарем Свердловского регионального отделения «Единой России» Денисом Паслером определил кандидатуру Елены Чечуновой для представления на должность руководителя партийной фракции в Заксобрании региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Отметим, Елена Чечунова — член партии «Единая Россия» с 2004 года. В настоящее время она является региональным координатором федерального партийного проекта «Историческая память» в Свердловской области, председателем Общественного совета федерального партийного проекта «Детский спорт» на Среднем Урале.

За время депутатской работы как председатель комитета по молодежной политике развитию физкультуры, спорта и туризма Елена Чечунова внесла в Заксобрание и обеспечила поддержку множества инициатив, направленных на популяризацию и укрепление здорового образа жизни, развитие молодежной политики, поддержку молодых семей и льготных категорий уральцев.

Также Елена Чечунова способствовала развитию социальной и спортивной инфраструктуры в Билимбае, Первоуральске, Бисерти и Староуткинске.

Ранее «Областная газета» писала, что вакантный мандат «Единой России» в свердловском Заксобрании передали Елене Чечуновой.

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