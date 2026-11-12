Вакантный мандат «Единой России» в свердловском Заксобрании передали Елене Чечуновой

Мандат депутата Законодательного Собрания Свердловской области, освободившийся после перехода Алексея Орлова в Совет Федерации, передали Елене Чечуновой, сообщает региональный Избирком.

Облизбирком принял постановление исходя из поступившего в комиссию решения президиума регионального политического совета свердловского отделения партии «Единая Россия».

Елена Чечунова является депутатом Законодательного Собрания с 2006 года. С 2010 по 2011 годы была председателем Областной думы (нижней палаты парламента), в 2011, после перехода на однопалатную систему, стала заместителем председателя. С 2011 года возглавляла фракцию «Единой России» в Заксобрании. Последние два созыва была председателем комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

Ранее «Областная газета» писала о том, что Алексей Орлов избран сенатором РФ – представителем от Законодательного Собрания Свердловской области.