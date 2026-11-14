В Екатеринбурге прошла церемония закрытия международных чемпионата и фестиваля «Хайтек»

В Екатеринбурге состоялась церемония закрытия и награждения победителей финалов Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» и Международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи «Хайтек. Юниоры». В этом году мероприятия собрали рекордное количество участников — более 1 250 человек, а также привлекли более 5 тыс. посетителей. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Церемония прошла в «Екатеринбург-ЭКСПО», к участникам по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера обратился первый заместитель главы региона — министр промышленности и науки Алексей Шмыков.

«Для Свердловской области „Хайтек“ имеет стратегическое значение: он объединил экспертов, профессионалов и будущих инженеров, а более двух тысяч школьников и студентов смогли прикоснуться к профессиям будущего. Благодарю всех организаторов — они не просто удивили масштабами, но и перевыполнили результаты по ключевым показателям. Теперь надо поднимать планку выше: к следующему году мы добавим новые компетенции, отвечающие задачам государства и обеспечивающие технологический суверенитет России», — сказал Алексей Шмыков.

Директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алан Фаизов отметил масштабность мероприятий, а заместитель министра энергетики Российской Федерации Эдуард Шереметцев обратил внимание собравшихся на повышение уровня автоматизации и новые требования к информационной безопасности, которые формируют запрос на дополнительные компетенции.

«Сегодня в топливно-энергетическом комплексе трудятся порядка 2,7 млн человек, которые обеспечивают около 13% ВВП, формируя значительную часть экспортного потенциала государства. До 2032 года замещающая кадровая потребность отрасли составит около 470 тыс. специалистов. При этом особое значение имеет подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, которые смогут уверенно работать с современными решениями, внедряемыми на объектах ТЭК, поэтому вопросы подготовки и развития кадров сегодня становятся неотъемлемой частью технологического развития энергетики», — сказал Эдуард Шереметцев.

К участникам обратились директор направления «Молодые профессионалы» Александр Вайно, генеральный директор АРПМ Мария Елкина, генеральный директор АНО «Корпоративная академия Росатома» Юлия Ужакина.

Также с космической орбиты приветствие передали российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников. Они подчеркнули, что навыки будущего — это не только про технологии, но и про умение мечтать, работать в команде и делать невозможное возможным.

Вместе с наградами победителям были вручены специальные премии, призовой фонд в общей сложности составил 10 млн рублей.

Организаторы мероприятий: Минпромторг России, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Агентство развития профессионального мастерства (АРПМ) и Правительство Свердловской области.

Напомним, что Екатеринбург принимал финал Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» и финал Международного фестиваля «Хайтек. Юниоры» с 9 по 13 ноября. Оба события объединили участников и экспертов из 24 стран, сквозная тема этого года — «Каким будет будущее?».

Ранее «Областная газета» писала, что в Екатеринбурге на кейс-чемпионате в рамках «Хайтек» предложили создать первое в России Движение Наставников.