В Екатеринбурге предложили создать первое в России Движение Наставников

В Екатеринбурге в рамках Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» на межкорпоративном кейс-чемпионате по наставничеству предложили создать первое в России Движение Наставников. Представители власти и бизнеса договорились о создании систем наставничества для их интеграции в промышленность. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В IV Межкорпоративном кейс-чемпионате по наставничеству приняли участие команды восьми ведущих промышленных компаний России. В центре внимания деловой программы — адаптация участников специальной военной операции.

«Мы подняли этот важный вопрос на экспертной сессии „Производительность труда. Стажировки. Наставничество. Как промышленность реагирует на новые вызовы и регуляторные условия“. На уровне государства и при поддержке губернатора Свердловской области Дениса Паслера многое делается для трудоустройства и трудовой адаптации участников и ветеранов СВО. И я искренне рад тому, что к разработке и внедрению передовых практик наставничества для участников и ветеранов СВО подключилось профессиональное сообщество специалистов в области HR и управления персоналом крупных промышленных предприятий. Сегодня мы видим заинтересованность и готовность работодателей к эффективному внедрению и выстраиванию внутри компаний системы наставничества для данной категории людей», — отметил в ходе экспертной сессии директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

Специалисты отмечают, что по итогам кейс-чемпионата представители HR-сообщества, органов государственной власти, крупных компаний пришли к выводу о том, что есть потребность в организации целого Движения Наставников — среды, способной объединить опытных профессионалов разных предприятий и отраслей.

Отметим, в рамках межкорпоративного кейс-чемпионата подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Национальное Агентство развития квалификаций» (АНО «НАРК») и АНО «Профтрекер». Документ направлен на разработку единых национальных стандартов и повышение квалификации наставников.

«Я уверен, что соглашение будет стимулировать развитие системы стандартизации наставничества в нашей стране и вовлечение все большего количества промышленных предприятий в этот процесс. Искренне рад тому, что зарождение будущего Движения Наставничества происходит именно на Урале, считающимся „сердцем“ металлургической и машиностроительной промышленности России», — подчеркнул генеральный директор АНО «НАРК» Алексей Вовченко.

Напомним, что Екатеринбург принимает финал Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» и финал Международного фестиваля «Хайтек. Юниоры». Оба события объединили свыше тысячи участников и экспертов из 24 стран, сквозная тема этого года — «Каким будет будущее?».

Параллельно с соревнованиями проходит деловая программа. Представители промышленности, органов власти, образовательных организаций и международные партнеры обсуждают повышение производительности труда, промышленное наставничество, внедрение искусственного интеллекта, развитие инженерных кадров и международную технологическую кооперацию.

Организаторами события выступают Минпромторг России, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Агентство развития профессионального мастерства (АРПМ) и правительство Свердловской области.

Ранее «Областная газета» писала, что в Екатеринбурге открылись финалы чемпионата и фестиваля «Хайтек».