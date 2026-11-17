Заседание межведомственного совета по развитию добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций прошло в Свердловской области. Участники обсудили расширение сети «Добро.Центров», меры поддержки волонтерских объединений и результаты регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Сегодня в 24 муниципалитетах Среднего Урала работают 30 «Добро.Центров». Это площадки, которые объединяют добровольцев, помогают запускать социальные проекты и упрощают путь от идеи до дела. Развитие в Свердловской области сети волонтерских «Добро.Центров» проходит в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина.

«Сегодня без добровольцев нельзя полноценно провести ни одно значимое событие. В Свердловской области более 400 тысяч человек вовлечены в добровольческую деятельность, создано порядка 7 тысяч организаций и отрядов, которые оказывают помощь по самым разным направлениям и эти цифры продолжают увеличиваться, что не может не радовать», — отметила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Отдельное внимание уделили итогам регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ. В этом году от региона поступило почти 1,4 тыс. заявок. Победителями и призерами регионального этапа стали 26 проектов, 16 из которых вышли в федеральный полуфинал.

Участники совета также рассмотрели лучшие муниципальные практики добровольчества. Так, «Добро.Центр» Нижнего Тагила по итогам 2025 года вошел в число самых эффективных в России, а в Березовском муниципальном округе количество волонтеров за два года выросло с 493 до более чем 7 тыс. человек.

Напомним, 1 декабря в Екатеринбурге пройдет итоговое добровольческое событие года, в рамках которого наградят лучших волонтеров региона. В программу также войдут тематические секции по гуманитарной помощи участникам СВО, добровольчеству в чрезвычайных ситуациях и мастер-классы. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Ранее «Областная газета» писала, что семь волонтеров из Свердловской области представлены к награждению знаком «Доброволец России».