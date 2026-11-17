Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о присвоении звания «Почетный гражданин Свердловской области» за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона первому заместителю председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмиле Валентиновне Бабушкиной. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Людмила Валентиновна уважаемый человек, специалист, депутат, которая все эти годы честно работала на благо Свердловской области. Ее знают абсолютно все в округе и далеко за пределами, все уважительно относятся и знают как человека, который все делает для того, чтобы территория развивалась. Нужно признать, что достижений очень и очень много. Людмила Валентиновна всегда внимательно относилась и к молодым депутатам, и к главам, и к общественным организациям, и к тем направлениям, которые важны для любого субъекта, для Свердловской области в особенности», — сказал Денис Паслер.

Людмила Бабушкина посвятила более 25 лет работе в региональном парламенте. Трудовую деятельность начала в 1969 году на Режевском химическом заводе. Впоследствии работала в системе пенсионного фонда, пройдя путь от руководителя службы в городе Реже до заместителя управляющего отделением фонда по Свердловской области.

В 2000 году впервые избрана депутатом Законодательного собрания Свердловской области. С 2008 по 2011 год возглавляла Палату представителей, а с 2011 по 2026 год занимала пост председателя Законодательного собрания региона.

За многолетнюю государственную и общественную деятельность Людмила Бабушкина удостоена государственных наград, в том числе орденов Почета и Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Отметим, ранее по инициативе губернатора были внесены изменения в областной закон «О почетном звании Свердловской области „Почетный гражданин Свердловской области“». Поправки позволяют присваивать почетное звание действующим депутатам Законодательного собрания до окончания срока их полномочий.

Ранее «Областная газета» писала, что Денис Паслер вручил награды лучшим представителям региона.