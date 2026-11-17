Жители дома на улице Мельничная, 6 в поселке Белоярском добились справедливости после обращения к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Межведомственная комиссия признала здание аварийным и подлежащим сносу. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе омбудсмена.

История началась с письма одной из собственниц жилья. В своем обращении к Татьяне Мерзляковой женщина попросила защиты и указала, что права людей в их 18-квартирном доме цинично нарушаются, а сами они вынуждены выживать в условиях, грозящих обрушением стен.

В октябре 2026 года специалисты департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области совместно с сотрудниками Белоярской межрайонной прокуратуры провели выездное комиссионное обследование дома и выявили признаки аварийности. Заключение направили в администрацию муниципального округа для рассмотрения межведомственной комиссией.

Параллельно дом обследовала специализированная организация – по результатам комплексной оценки технического состояния конструктивных элементов она также пришла к выводу о непригодности здания для дальнейшей эксплуатации. Татьяна Мерзлякова незамедлительно обратилась к главе Белоярского муниципального округа Григорию Вихареву и взяла ситуацию под личный контроль.

В ноябре дом был официально признан аварийным и подлежащим сносу, о чем уполномоченный проинформировала жителей. Также она напомнила, что расселение таких зданий происходит в порядке очередности и напрямую зависит от финансирования.

Ранее «Областная газета» писала о том, что более 39 тыс. человек расселили из аварийного жилья в Свердловской области.