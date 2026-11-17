Сысертский фарфор – одна из визитных карточек Свердловской области, бренд, который знали еще наши прабабушки и прадедушки. Изменилась страна, ее название и политический строй, а «Фарфор Сысерти» остался. И не просто остался: уникальное производство, с технологией, которой в России больше нет аналогов, развивается, сохраняя неизменно высокое качество продукции. В 2026 году свердловчане выдвинули «Фарфор Сысерти» на участие в конкурсе «Достояние Среднего Урала».

Производство домашней керамики существовало в Сысерти с XIX века. Глина добывалась на берегу реки Сысерть и по берегам заводского пруда. Гончарная мастерская «Гончарка» братьев Харитоновых до революции 1917 года обеспечивала все окрестные села керамической утварью. Сегодня «Фарфор Сысерти» продолжает развитие народных художественных промыслов, сохраняя традиции народного искусства Урала рубежа XIX-XX веков.

Кстати, наше сысертское предприятие – единственное в России, которое использует не китайское, турецкое или иное привозное, а собственное каолиновое сырье. Более того, эту массу завод даже поставляет на другие фарфоровые производства России. Работа на собственном сырье позволяет уральским мастерам делать поистине уникальные вещи. При этом производство в Сысерти по больше части ручное.

«У нас 80% – это полностью ручной труд. В цехе литья мастерицы вручную заливают формы. Изделия отстаиваются, после чего идет небольшая сушка на подносах. Затем идут обжиги. После чего отдаём уже в живописный цех. Но есть также и формованные изделия», – рассказал «ОГ» начальник коммерческого отдела завода Яна Медведева.

В цехах предприятия глаза разбегаются – есть что посмотреть, чему поразиться. Неудивительно, что почти ежедневно завод посещают экскурсии: и школьники, и студенты, и люди серебряного возраста, нередки и зарубежные гости. Число экскурсантов доходит до 2,5 тысячи человек в месяц. В процессе знакомства с производством можно и самому чашечку расписать, а можно и посетить комнату антистресса – побить посуду.

Но привлекают внимание не только посуда и фигурки, особо впечатляет производство иконостасов. Оно зародилось здесь в начале 2000-х годов. Производство одного иконостаса идет от полугода до года. Но после сборки храм начинает просто сиять изнутри.

«В проекте может быть 600 составных частей изделий в иконостасе, а, может, и 2000. После того, как мы всю работу выполним тут, отдаём уже на сектор монтажа. Наши сотрудники выезжают и монтируют само творение непосредственно в храме», – пояснила Яна Витальевна.

Иконостасы из сысертского фарфора сегодня можно увидеть в Храме-на-Крови, в Храме Святого благоверного князя Андрея Боголюбского, в храме Покрова Божьей матери в Заречном и других православных святынях России, а также в Греции и в Казахстане. В 2026 году в православных храмах установлено еще два иконостаса.

В день, когда журналисты «ОГ» побывали на предприятии, в цехах во всю готовился новогодний ассортимент. В 2026 году коллекция посвящена сказке Гофмана «Щелкунчик». Авторами новых новогодних игрушек стали живописцы Екатерина Лисовенко и мастер народных художественных промыслов Светлана Кадочникова. Мышиный король у сысертский мастеров получился на страшным, а доброжелательным. И сам Щелкунчик весьма обаятельный.

Вообще линейка выпускаемой продукции на «Фарфоре Сысерти» очень широкая. Уральские живописцы и мастера создают художественные изделия из фарфора как бытового назначения – чайные и кофейные сервизы, столовые наборы и отдельные предметы, так и мелкосерийные и единичные изделия декоративного назначения – вазы, шкатулки, сувениры, предназначенные для украшения различных интерьеров. Совсем не редки корпоративные заказы с фирменной символикой, или произведения событийного плана: к чемпионату мира по футболу, например, была выпущена специальная серия.

И каждый раз эта продукция неповторимая, второго такого идентичного изделия не будет в силу особенностей производства.

«Нанесение рисунка предусматривает творческое варьирование. Этим и славится Сысертский фарфор, продукция которого выгодно отличается от изделий промышленных фарфоровых предприятий и обладает авторской эксклюзивностью. «Фарфор Сысерти» – поддержание лучших уральских традиций в ручной росписи фарфоровых изделий. В них вкладывается тепло рук живописцев и частичка их души», — отметила Яна Медведева.

При этом неизменным остается качество. Тончайшее изделие: посветишь внутрь чашечки фонариком – просвечивает. При этом крепкое. Ради эксперимента на блюдечко вставал мужчина массивного телосложения – не сломалось.

Но, конечно, главное достояние завода – люди. Сегодня на предприятии работают 10 живописцев. Этой профессии больше не учат в учебных заведениях. Именно поэтому в 2026 году предприятие приняло участие в федеральной программе наставничества по обучению молодых мастеров и популяризации керамических профессий.

«Фарфор Сысерти» – номинант на статус общественного признания «Достояние Среднего Урала», до 1 декабря еще есть время отдать свой голос за этого претендента.

«Нам радостно стать участником конкурса «Достояние Среднего Урала, оказавшись в компании с такими знаковыми коллективами и предприятиями. Благодарим ценителей сысертского фарфора за такую номинацию», – призвала Яна Медведева.

Ранее «Областная газета» писала, что Родина первого русского самовара село Нижнеиргинское претендует на присвоение статуса «Достояние Среднего Урала».