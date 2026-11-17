Депутаты регионального Законодательного собрания 17 ноября одобрили бюджет на 2027 год и плановый период на 2028 и 2029 годы в первом чтении. Проект главного финансового документа, внесенного губернатором Свердловской области Денисом Паслером, поддержали единогласно 44 присутствующих депутата. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Доходная часть бюджета в 2027 году сформирована в объеме 480,6 млрд рублей на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития региона. Ее основу традиционно формируют налоговые поступления. Налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций в 2027 году обеспечат свыше 70% объема доходов.

Расходы региональной казны запланированы на уровне 526,6 млрд рублей. В бюджетных проектировках заложено, что с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда в регионе вырастет до 28 935 рублей. Также учтено обеспечение уровня оплаты труда и индексация зарплат различных категорий работников бюджетной сферы. Кроме того, на уровень инфляции будут проиндексированы социальные выплаты гражданам и социально значимые расходы учреждений — стипендии, питание, медикаменты.

Социальная сфера остается главным приоритетом: в 2027 году на нее направят 343 млрд рублей. Это сохранение и развитие школ, больниц, спортивных площадок и культурных учреждений, а также адресная поддержка тех, кто в ней особенно нуждается. Наибольшие объемы получат образование — 151,2 млрд рублей и социальная политика — 127,4 млрд рублей. Объем мер соцподдержки составит 107,6 млрд рублей.

Заметно вырастет совокупное финансирование медицины. Так, расходы на здравоохранение с учетом расходов ТФОМС запланированы в сумме более 173,1 млрд рублей, что на 11,1 млрд рублей выше по сравнению с текущим годом. Для обеспечения финансовой устойчивости государственных учреждений здравоохранения региона на 2027 год предусмотрен 1 млрд рублей. Также 3 млрд рублей запланировано на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Будет продолжена структурная трансформация системы здравоохранения, направленная на максимальное повышение качества и доступности услуг для жителей Свердловской области.

Особое внимание уделено поддержке семей с детьми: «детский бюджет» Свердловской области за три года составит 643,8 млрд рублей, из которых в следующем году будет направлено 196,9 млрд рублей. В том числе 19,3 млрд рублей пойдет на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка для малоимущих семей, 5,7 млрд рублей — на жилье для детей сирот, еще 3,4 млрд рублей — на организацию и проведение оздоровительной кампании, включая строительство круглогодичных быстровозводимых корпусов лагерей.

Глава региона Денис Паслер подчеркнул, что все социальные обязательства будут выполнены.

«Все направления должны выполняться, и мы, конечно, выполним все. В целом бюджет сбалансированный. Конечно же, необходимо рачительно относиться к ресурсам, которые у нас есть, и изыскивать возможности для того, чтобы участвовать в стимулировании экономики», — сказал Денис Паслер.

Ранее «Областная газета» писала, что депутаты Законодательного собрания Свердловской области приступили к работе над бюджетом на 2027.