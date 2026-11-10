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Заксобрание Свердловской области приступило к рассмотрению бюджета на следующий год

Налоги и финансыНовости
Областная газета

И плановый период 2028–2029 годов

законодательное собрание Свердловской области
Проект закона об областном бюджете рекомендован к рассмотрению в первом чтении на заседании областного парламента 17 ноября.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приступили к работе над бюджетом Свердловской области на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Главный финансовый документ внес для экспертного и общественного обсуждения губернатор Денис Паслер. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Губернатор Денис Паслер поставил задачу сформировать сбалансированный бюджет, который отвечает текущим вызовам. Ключевые приоритеты — сохранение социальных гарантий, поддержка участников СВО, помощь семьям с детьми, инфраструктурное развитие и повышение эффективности бюджетных расходов», — сказал министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Доходы на 2027–2029 годы составят 1,6 трлн рублей:

• 480,6 млрд — в 2027 году,
• 549,9 млрд — в 2028 году,
• 583,5 млрд — в 2029 году.

Расходы на три года запланированы на уровне 1,7 трлн рублей:

• 526,6 млрд — в 2027 году,
• 579,1 млрд — в 2028 году,
• 607,5 млрд — в 2029 году.

Ресурсы бюджета в первую очередь сосредоточены на значимых для жителей региона направлениях. В 2027 году на социальные расходы предполагается направить 65% расходов — 343 млрд рублей. В частности:

• на образование — 151,2 млрд рублей,
• на социальную политику — 127,4 млрд рублей,
• на здравоохранение (без учета средств ТФОМС) — 50,4 млрд рублей,
• на физкультуру и спорт — 8,4 млрд рублей,
• на культуру — 5,6 млрд рублей.

заседание законодательного собрания Свердловской области по бюджету
Для урегулирования вопросов по бюджету в Свердловской области создадут временную согласительную комиссию. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Свердловской области на 2027 год запланированы в размере 122,7 млрд рублей, что на 11,1 млрд больше, чем в 2026 году.

Отдельным блоком выделены вопросы поддержки семей и детей: «детский бюджет» включает пособия, развитие инфраструктуры, индексацию и расширение программ, чтобы поддержка была системной. За три года на эти цели направят 643,8 млрд рублей, в том числе 196,9 млрд рублей — уже в 2027 году.

В проекте бюджета на 2027 год предусмотрены средства на строительство и ремонт школ и детских садов, учреждений здравоохранения и спорта, модернизацию ЖКХ, создание комфортной городской среды в муниципалитетах области и другой инфраструктуры.

Комитет по бюджету, финансам и налогам под председательством Петра Соколюка рекомендовал проект закона об областном бюджете депутатам Заксобрания к рассмотрению в первом чтении на заседании регионального парламента 17 ноября.

Окончательная редакция бюджета будет сформирована ко второму чтению — после того как региону доведут объемы федеральной поддержки.

Для урегулирования вопросов по бюджету в Свердловской области создадут временную согласительную комиссию. В нее предложено включить первого заместителя губернатора — министра промышленности и науки Свердловской области Алексея Шмыкова и председателя Законодательного собрания региона Дмитрия Жукова.

Ранее «Областная газета» писала, что в 2027 году более 380 тысяч свердловчан сохранят право на льготы по транспортному налогу.

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