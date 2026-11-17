Библиотека в селе Сылва Шалинского муниципального округа претерпела серьезные изменения. Теперь это модельная библиотека «Круиз семейного досуга», современный информационный центр. Расположение здания близ плотины, разделяющей Нижне-Сылвинский и Верхне-Сылвинский пруды, подсказало оформление в морском стиле. Ежедневно на борт сылвинской библиотеки поднимаются селяне от мала до велика, чтобы в уютных «каютах» погрузиться в море знаний и информации. Такое преображение стало возможным благодаря трепетному, искреннему отношению к своей работе и настойчивости заведующей Елены ГОРБУНОВОЙ и ее сотрудников.

Первая читальня в Сылве была открыта в 1909 году, ее фонд насчитывал всего 108 книг. С каждым годом он становился богаче и разнообразнее. Библиотека в селе была не просто местом, где можно взять книжку почитать. Это был культурный, информационный, досуговый, а в определенный момент истории и пропагандистский центр. К примеру, в конце 1920-х в сылвинской библиотеке отмечали сдатчиков хлеба (были оформлены «черная» и «красная» доски), а в ­1930-х в читальном зале проводились шахматные баталии и играл патефон. Библиотека на селе всегда была центром событий. Менялась жизнь, менялось и это учреждение, и наконец пришло время очередных изменений. Прежде всего необходимо было модернизировать здание постройки 1929 года.

«Долго мы к этому шли. Три года подавали документы на создание модельной библиотеки. Нам делали замечания, что у нас нет хорошего профессионального проекта. В прошлом году проект был разработан, и мы выиграли. Выиграли одни из всей области. Получили 3 млн на создание модельной библиотеки», – рассказала «ОГ» заведующая библиотекой Елена ­Горбунова.

Сегодня на здании красуется табличка с надписью «Сылвинская библиотека. Круиз семейного досуга» и изображение фрегата с алыми парусами. Входишь внутрь, и взгляд волей-неволей останавливается на предметах корабельного оснащения: штурвал, барометр, спасательный круг, стойка информации в виде капитанского мостика. И пол! Пол выложен плиткой такого колора, что ступаешь на нее – и будто по воде идешь, по волнам.

Казалось бы, при чем тут (в Сылве) морская тематика? Но в этом есть своя логика и творческая оригинальная подача.

«Идея пришла из жизни. У нас река Сылва берет начало недалеко от села. Здание расположено между Нижне-Сылвинским и Верхне-Сылвинским прудами. Придумали морскую тематику, а концепцию назвали «Круиз семейного досуга». Опять же океан знаний, море информации, а библиотека – как флагман на этих просторах», – отметила Елена Алексеевна.

Сегодня в Сылве проживают более 1 300 человек, из них 600 пользуются услугами библиотеки – и мужчины, и женщины всех возрастов. Плюс ежедневно организованно приходят воспитанники трех групп детского сада и школьники начальных классов. В библиотеке для них проводят мастер-классы, обучающие игры, дополнительные занятия и т.д.

Произошедшему преобразованию местные жители рады. Причем те, с кем удалось перекинуться несколькими словами, уверены, что ни ремонта, ни обновления книжного фонда не произошло бы, если бы не настойчивость и в хорошем смысле слова рвение, которые про­явили заведующая библиотекой Елена Горбунова с сотрудниками. Именно она непреклонно добивалась создания модельной библиотеки. Да и лично поработать пришлось немало.

Выделенные 3 млн, по условиям, были потрачены на оборудование, обновление книжного фонда и мебель, а сам ремонт шел за счет местного бюджета. Многое библиотекари делали своими руками. На память об этой работе остался видео­ролик, наглядно демонстрирующий, каких трудов стоило создание этого уютного пространства.

Примечательно, что библио­текарем Елена Алексеевна стала не сразу. По первому образованию она юрист, работала юрисконсультом в филиале Свердлов­энергосбыта в Шале. Многодетная мама во время одного из декретных отпусков стала посетителем библиотеки вместе с ребенком, и ее предшественница предложила поработать на полставки. Вот так и изменилась ее жизнь.

Прошла Елена Горбунова пере­подготовку в Челябинском институте культуры, получила второе высшее образование по специальности «библиотековедение и преподавание». Сегодня работает заведующей библиотекой в селе Сылва.

Необычный факт: еще два библиотекаря здесь – тоже в прошлом юрисконсульты, тоже прошли переподготовку и жизнь свою посвящают «Круизу семейного досуга». Это ли не судьба?

Сегодня сылвинские библио­текари – словно штурманы в океане литературы – прокладывают путь читателям к источнику необходимых знаний.

«У нас сегодня много пользователей в возрасте 40+. Стали приходить за литературой по психологии, философии. Даже не знаю, почему, с чем это связано. Специально закупили Дейла Карнеги для них. Вообще, стараемся закупать книги по запросу. Недавно просили, например, Маргариту Симоньян. Когда заказ на книгу поступает, сначала пробуем взять в Шалинской центральной библиотеке. Если там нет, то вносим издание в журнал заказов, по возможности приобретаем», – пояснила Елена Горбунова.

Вообще, предпочтения своих читателей в библиотеке Сылвы уже знают: пользуются в селе спросом и детективы, и историческая проза, интересуются и современными писателями, а пенсионеры часто берут периодику.

«У нас есть Валентина Савельевна, пенсионерка. Она журнал «Житейские страсти» каждый номер берет. Там любовные истории тоже, такие деревенские. Ей 93 года будет. Она в здравом уме, в твердой памяти. Для нее только журнал и выписываем, потому что она любит. Пробовала «Родную мою деревеньку» почитать – не понравилось», – с теплотой поведала заведующая библиотекой.

Самому маленькому посетителю библиотеки – шесть лет от роду. Он еще в подготовительной группе в детском саду, учится писать и читать, но книги выбирает осознанно – читает дома по слогам.

В день приезда журналистов «ОГ» в библиотеке не было пусто: кто-то приходил за газетой, кто-то взять новую книгу и вернуть уже прочитанную. Пришли и ребята из детского сада, для них приготовили тематическое мероприятие, посвященное народным сказкам: сылвинские библиотекари-штурманы прокладывают путь новому поколению читателей.

Ранее «Областная газета» публиковала интервью с главой Шалинского округа Алексеем Богатыревым