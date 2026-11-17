Библиотека в селе Сылва Шалинского муниципального округа претерпела серьезные изменения. Теперь это модельная библиотека «Круиз семейного досуга», современный информационный центр. Расположение здания близ плотины, разделяющей Нижне-Сылвинский и Верхне-Сылвинский пруды, подсказало оформление в морском стиле. Ежедневно на борт сылвинской библиотеки поднимаются селяне от мала до велика, чтобы в уютных «каютах» погрузиться в море знаний и информации. Такое преображение стало возможным благодаря трепетному, искреннему отношению к своей работе и настойчивости заведующей Елены ГОРБУНОВОЙ и ее сотрудников.
Первая читальня в Сылве была открыта в 1909 году, ее фонд насчитывал всего 108 книг. С каждым годом он становился богаче и разнообразнее. Библиотека в селе была не просто местом, где можно взять книжку почитать. Это был культурный, информационный, досуговый, а в определенный момент истории и пропагандистский центр. К примеру, в конце 1920-х в сылвинской библиотеке отмечали сдатчиков хлеба (были оформлены «черная» и «красная» доски), а в 1930-х в читальном зале проводились шахматные баталии и играл патефон. Библиотека на селе всегда была центром событий. Менялась жизнь, менялось и это учреждение, и наконец пришло время очередных изменений. Прежде всего необходимо было модернизировать здание постройки 1929 года.
«Долго мы к этому шли. Три года подавали документы на создание модельной библиотеки. Нам делали замечания, что у нас нет хорошего профессионального проекта. В прошлом году проект был разработан, и мы выиграли. Выиграли одни из всей области. Получили 3 млн на создание модельной библиотеки», – рассказала «ОГ» заведующая библиотекой Елена Горбунова.
Сегодня на здании красуется табличка с надписью «Сылвинская библиотека. Круиз семейного досуга» и изображение фрегата с алыми парусами. Входишь внутрь, и взгляд волей-неволей останавливается на предметах корабельного оснащения: штурвал, барометр, спасательный круг, стойка информации в виде капитанского мостика. И пол! Пол выложен плиткой такого колора, что ступаешь на нее – и будто по воде идешь, по волнам.
Казалось бы, при чем тут (в Сылве) морская тематика? Но в этом есть своя логика и творческая оригинальная подача.
«Идея пришла из жизни. У нас река Сылва берет начало недалеко от села. Здание расположено между Нижне-Сылвинским и Верхне-Сылвинским прудами. Придумали морскую тематику, а концепцию назвали «Круиз семейного досуга». Опять же океан знаний, море информации, а библиотека – как флагман на этих просторах», – отметила Елена Алексеевна.
Сегодня в Сылве проживают более 1 300 человек, из них 600 пользуются услугами библиотеки – и мужчины, и женщины всех возрастов. Плюс ежедневно организованно приходят воспитанники трех групп детского сада и школьники начальных классов. В библиотеке для них проводят мастер-классы, обучающие игры, дополнительные занятия и т.д.
Произошедшему преобразованию местные жители рады. Причем те, с кем удалось перекинуться несколькими словами, уверены, что ни ремонта, ни обновления книжного фонда не произошло бы, если бы не настойчивость и в хорошем смысле слова рвение, которые проявили заведующая библиотекой Елена Горбунова с сотрудниками. Именно она непреклонно добивалась создания модельной библиотеки. Да и лично поработать пришлось немало.
Выделенные 3 млн, по условиям, были потрачены на оборудование, обновление книжного фонда и мебель, а сам ремонт шел за счет местного бюджета. Многое библиотекари делали своими руками. На память об этой работе остался видеоролик, наглядно демонстрирующий, каких трудов стоило создание этого уютного пространства.
Примечательно, что библиотекарем Елена Алексеевна стала не сразу. По первому образованию она юрист, работала юрисконсультом в филиале Свердловэнергосбыта в Шале. Многодетная мама во время одного из декретных отпусков стала посетителем библиотеки вместе с ребенком, и ее предшественница предложила поработать на полставки. Вот так и изменилась ее жизнь.
Прошла Елена Горбунова переподготовку в Челябинском институте культуры, получила второе высшее образование по специальности «библиотековедение и преподавание». Сегодня работает заведующей библиотекой в селе Сылва.
Необычный факт: еще два библиотекаря здесь – тоже в прошлом юрисконсульты, тоже прошли переподготовку и жизнь свою посвящают «Круизу семейного досуга». Это ли не судьба?
Сегодня сылвинские библиотекари – словно штурманы в океане литературы – прокладывают путь читателям к источнику необходимых знаний.
«У нас сегодня много пользователей в возрасте 40+. Стали приходить за литературой по психологии, философии. Даже не знаю, почему, с чем это связано. Специально закупили Дейла Карнеги для них. Вообще, стараемся закупать книги по запросу. Недавно просили, например, Маргариту Симоньян. Когда заказ на книгу поступает, сначала пробуем взять в Шалинской центральной библиотеке. Если там нет, то вносим издание в журнал заказов, по возможности приобретаем», – пояснила Елена Горбунова.
Вообще, предпочтения своих читателей в библиотеке Сылвы уже знают: пользуются в селе спросом и детективы, и историческая проза, интересуются и современными писателями, а пенсионеры часто берут периодику.
«У нас есть Валентина Савельевна, пенсионерка. Она журнал «Житейские страсти» каждый номер берет. Там любовные истории тоже, такие деревенские. Ей 93 года будет. Она в здравом уме, в твердой памяти. Для нее только журнал и выписываем, потому что она любит. Пробовала «Родную мою деревеньку» почитать – не понравилось», – с теплотой поведала заведующая библиотекой.
Самому маленькому посетителю библиотеки – шесть лет от роду. Он еще в подготовительной группе в детском саду, учится писать и читать, но книги выбирает осознанно – читает дома по слогам.
В день приезда журналистов «ОГ» в библиотеке не было пусто: кто-то приходил за газетой, кто-то взять новую книгу и вернуть уже прочитанную. Пришли и ребята из детского сада, для них приготовили тематическое мероприятие, посвященное народным сказкам: сылвинские библиотекари-штурманы прокладывают путь новому поколению читателей.
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