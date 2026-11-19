Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога со страниц «Областной газеты» поздравил уральцев с Днем ракетных войск и артиллерии. Он подчеркнул, что для Урала этот праздник имеет особое значение, ведь в наших регионах ковали орудия для артиллерии ещё в годы Великой Отечественной войны. Публикуем обращение полпреда главы государства полностью.



Уважаемые военнослужащие и ветераны ракетных войск и артиллерии, ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ракетные войска и артиллерия всегда были и остаются основой огневой мощи Вооружённых Сил. От слаженной работы расчётов и экипажей, исправной техники и железной выдержки военнослужащих зависит успех любого боя. Это служба, требующая не только силы и мастерства, но и большого внутреннего стержня.

Для Урала сегодняшний праздник имеет особое значение. В наших регионах ковали орудия для артиллерии ещё в годы Великой Отечественной войны. А нынешние уральские заводы поставляют на передовую самоходные гаубицы, миномёты и другое вооружение. Поэтому между уральской землёй и огневыми войсками есть особая связь, проверенная десятилетиями.

Отдельные и самые искренние слова благодарности в этот день звучат для тех, кто несёт службу на фронтах специальной военной операции. Спасибо за ваше мужество, выдержку и верность долгу!

Желаю военнослужащим и ветеранам ракетных войск и артиллерии мира, здоровья и благополучия! С праздником!