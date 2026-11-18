За последние два года в сферу культуры Свердловской области по национальному проекту «Семья» привлекли 617 млн рублей. Средства идут на ремонт и модернизацию учреждений, обновление оборудования и поддержку специалистов. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал, что обновление культурной инфраструктуры региона происходит комплексно — от капитального ремонта зданий до оснащения учреждений современным оборудованием и создания новых пространств для посетителей. Только в 2026 году на эти цели из федерального бюджеты региону было выделено 340 млн рублей.

«В этом году уже завершен ремонт семи объектов культуры, модернизированы пять библиотек, новое техническое оснащение получили два музея. Еще восемь учреждений смогли обновить материально-техническую базу благодаря участию в конкурсных отборах. Важно, что эти изменения происходят как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, делая качественные культурные услуги доступнее для жителей», — отметил Денис Паслер.

До конца года планируется завершить ремонт районного дома культуры в Туринске, центральной библиотеки в Артемовском и Нижнетагильской филармонии.

Министр культуры Свердловской области Илья Марков рассказал о планах на следующий год.

«В 2027 году запланирована модернизация четырех культурно-досуговых учреждений, двух библиотек и музея. Новые музыкальные инструменты и оборудование приобретут 26 детских школ искусств и Свердловский мужской хоровой колледж. Кроме того, в пяти учреждениях создадут детские культурно-просветительские центры», — рассказал Илья Марков.

Еще одно направление нацпроекта — программа «Земский работник культуры». В 2026 году ее финансирование увеличили до 27 млн рублей. Это позволило закрыть вакансии в 18 муниципалитетах: специалисты пришли работать в дома культуры, библиотеки, детские школы искусств, музеи и театр.

Кроме того, на заседании коллегии Минкультуры региона также обсудили развитие программы «Пушкинская карта». Для повышения интереса молодежи к культурным событиям учреждениям рекомендовано активнее сотрудничать с образовательными организациями и провести информационную кампанию среди потенциальных участников.

Ранее «Областная газета» писала, что библиотека в Сылве преобразилась во флагманский круизный корабль семейного досуга.