С начала 2026 года Соцфонд Свердловской области автоматически оформил единое пособие для 4 752 новорожденных. Родителям не пришлось подавать заявления и снова подтверждать доходы – выплата назначается в беззаявительном порядке, если семья уже получает такое пособие на старших детей. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе ОСФР по региону.

«Проактивный формат назначения пособия позволяет родителям сосредоточиться на заботе о малыше, не тратя время на повторное оформление уже получаемой меры поддержки. Все необходимые сведения поступают в отделение в рамках межведомственного взаимодействия. О назначении выплаты семья узнает из уведомления в личном кабинете на портале Госуслуг, размер выплаты будет таким же, как и на старших детей», – отметила управляющий Отделением СФР по Свердловской области Елена Альшиц.

В региональном отделении фонда пояснили, что если мама получала единое пособие во время беременности, то за месяц рождения ребенка она получит выплату на себя полностью – независимо от даты родов. С месяца, следующего за месяцем рождения малыша, пособие будет назначено уже на него.

Если пособия на детей в семье оформлены на разные сроки, для новорожденного установят наиболее ранний из действующих сроков. Родители могут объединить сроки выплат – для этого в последний месяц действия одного из пособий нужно подать заявление сразу на всех детей.

Напомним, что право на единое пособие сохраняется при условии, что семья по-прежнему соответствует критериям нуждаемости: среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе, а имущество укладывается в установленные нормы.

Ранее «Областная газета» писала о том, что жителям Свердловской области назначают больничные автоматически.