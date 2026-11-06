Больничный без хлопот: жителям Свердловской области назначают пособия автоматически

Жителям Свердловской области больше не нужно подавать заявление для оформления больничного. Выплата назначается автоматически на основании данных, полученных по системе межведомственного взаимодействия. Об этом «ОГ» напомнили в пресс-службе ОСФР по региону.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПОСОБИЕ

Размер пособия по больничному для работников по трудовому договору зависит от среднего заработка за два предыдущих года, стажа и числа дней нетрудоспособности. При стаже до пяти лет выплачивается 60% заработка, от пяти до восьми лет – 80%, более восьми лет – 100%. Если уход осуществляется за больным ребенком до восьми лет, пособие выплачивается в размере 100% заработка независимо от стажа родителя.

Сведения об открытии, продлении и закрытии электронного больничного листа медицинская организация передает работодателю автоматически, а работодатель направляет в региональное Отделение СФР. Деньги поступают на банковский счет работника в течение 10 рабочих дней.

ИП И САМОЗАНЯТЫЕ

Индивидуальные предприниматели также имеют право на получение пособия, если оформили в Соцфонде добровольное страхование и полностью уплатили взносы за прошлый год. Выплата рассчитывается по МРОТ с районным коэффициентом.

Возможность оформить добровольное страхование на случай временной нетрудоспособности теперь есть и у самозанятых. Чтобы стать участником программы, нужно подать заявление на портале Госуслуг, в приложении «Мой налог» или в клиентской службе Отделения СФР по Свердловской области. Право на выплату возникнет через 6 месяцев после уплаты взносов, а размер пособия будет зависеть от выбранной страховой суммы, стажа и периода болезни.

БОЛЕЕ 1,5 БОЛЬНИЧНЫХ

Отметим, что с начала 2026 года свердловчанам оплатили более 1,5 млн электронных больничных. На эти цели региональное Отделение Соцфонда направило свыше 28 млрд рублей.

Узнать точную сумму начисления по листку нетрудоспособности, отследить статус его оплаты и проверить расчет можно в личном кабинете на портале Госуслуг.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Свердловской области упрощен порядок получения выплат для ветеранов СВО.