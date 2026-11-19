Транспортное обслуживание микрорайона Елизавет усиливают в уральской столице. С 1 декабря сюда начнет заезжать автобус №72, а на маршруте №57 дополнительно увеличат количество машин. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

По данным городского департамента транспорта и развития дорожно‑транспортной инфраструктуры, с 9 ноября на маршруте №57, следующем в Елизавет, уже добавили четыре автобуса, а по итогам анализа работы сети принято решение выпустить на линию еще две машины. В результате интервал движения на этом маршруте составит 15–20 минут.

С 1 декабря изменится схема движения маршрута №72: его конечной остановкой станет Елизавет вместо Южной подстанции. На направлении будут работать десять автобусов, интервал движения — 14–18 минут. За счет совместной работы двух маршрутов среднее время ожидания транспорта сократится до 8–10 минут.

Ранее транспортное сообщение с микрорайоном было менее удобным: автобусы маршрута №57 ходили с интервалом 25–30 минут, а дополнявший его маршрут №52 — каждые 15–20 минут; в среднем пассажиры ждали транспорт 12–15 минут.

Специалисты продолжают мониторинг обновленной маршрутной сети и учитывают обращения горожан, добавили в пресс-службе.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Екатеринбурге изменятся маршруты автобусов №53 и 89.