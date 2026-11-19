Финансовое мошенничество остается одной из главных угроз для личных сбережений и цифровой безопасности граждан. Одно из его направлений – дропперство – передача третьим лицам своей банковской карты, реквизитов или доступа к онлайн-банку.

Жертвами теневой схемы, к сожалению, всё чаще становятся подростки. Соглашаясь на сомнительные предложения в Интернете – «просто прими перевод», «помоги другу», «за пару минут получишь 2 тыс. рублей» – они не подозревают, что становятся соучастниками преступлений.

«С начала года в Уральском федеральном округе выявлено 1 745 случаев дропперства. Суть их кажется безобидной – злоумышленники за вознаграждение просят жителей принять на карту деньги, перевести их по цепочке или обналичить. Иногда это всего несколько тысяч рублей, но за такой шаг можно получить серьезное наказание. Особую тревогу вызывает вовлечение в подобные преступления несовершеннолетних. За девять месяцев этого года в УрФО зафиксировано общее снижение уровня киберпреступности более чем на 30%. При этом количество детей, затянутых в эту деятельность, возросло почти на 20%», – сказал полномочный представитель Президента России в УрФО Артём Жога на заседании Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

Через подставные счета злоумышленники могут переводить деньги от мошенничества, отмывания доходов и других преступлений. При этом исполнитель может даже не знать истинной цели перевода. Но незнание не освобождает от ответственности.

За дропперские операции по статье 187 УК РФ предусмотрено:

до 3 лет лишения свободы – за передачу своей карты или доступа к ней для неправомерных операций;

до 6 лет – за отдельные незаконные действия со средствами платежа.

Как же уберечь несовершеннолетних от участия в сомнительных финансовых схемах? В канале «Профилактика 2.0: перезагрузка» в мессенджере MAX советуют объяснить ребенку несколько простых правил:

никому не стоит передавать свою карту, реквизиты и коды из СМС, особенно незнакомцам;

не стоит соглашаться на подозрительные предложения подработки, где просят открыть счет или принимать переводы;

если кто-то настойчиво предлагает «легкие деньги», об этом следует сразу рассказать родителям или учителю.

В образовательных организациях Свердловской области ведется системная профилактическая работа: беседы, уроки финансовой грамотности, разборы реальных кейсов. Но ключевая защита – это доверительный разговор дома.

Ранее «Областная газета» писала об опасности руфинга.