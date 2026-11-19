Суд в Каменске-Уральском взыскал с владельца отары 639,3 тыс. рублей в пользу водителя, чей Hyundai ix35 пострадал в ночном ДТП с баранами в июле 2026 года. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области

Около двух часов ночи водитель ехал по автодороге Каменск-Уральский — Рыбниковское — Горный в условиях пониженной видимости. По его словам, после вспышки молнии перед машиной внезапно возникли бесхозные животные. Он попытался экстренно затормозить, но встреча с отарой оказалась неизбежной.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции быстро установили хозяина баранов, а также причинно-следственную связь между ДТП и нарушением правил прогона скота. Эксперт оценил ремонт поврежденного автомобиля в 611,6 тыс. рублей.

По иску автовладельца суд взыскал с хозяина стада эту сумму в счет возмещения ущерба, а также 17,2 тыс. рублей расходов на госпошлину и 10,5 тыс. рублей за независимую экспертизу. Решение может быть обжаловано.

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