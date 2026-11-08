Смертельное ДТП с грузовиками произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень

Массовое ДТП с трагическими последствиями произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень: в результате столкновения грузовиков есть погибшие и пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Утром 8 ноября 2026 года на 236‑м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень произошло серьезное ДТП с участием грузового транспорта. По данным правоохранителей, авария случилась в 06:55.

«По предварительным данным, водитель грузового тягача „ФАВ“, двигаясь по правой полосе в направлении Тюмени с небезопасной скоростью, не обеспечил постоянный контроль за движением, вследствие чего не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимися впереди самосвалами „ФАВ“, один из которых буксировал второй на жесткой сцепке в связи с технической неисправностью», — говорится в сообщении ГИБДД.

Авария привела к тяжелым последствиям: водитель и пассажир тягача погибли на месте. Водитель буксируемого самосвала получил травмы — его оперативно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа. В рамках назначенного расследования предстоит детально восстановить картину событий, установить личности погибших и выяснить точные причины ДТП.

Госавтоинспекция вновь напоминает водителям о необходимости соблюдать базовые правила безопасности: держать безопасную дистанцию и выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям. Пренебрежение этими требованиями нередко становится причиной тяжелых аварий.

Ранее «Областная газета» писала о том, что на автодороге под Красноуфимском из-за заноса на снегу погиб водитель.