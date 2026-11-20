В Верхней Пышме благодаря проекту «Стоматология. Перезагрузка» время ожидания приема в стоматологической поликлинике сократилось более чем вдвое — с 7 до 3 дней. Верхнепышминская поликлиника стала первой из десяти пилотных площадок Свердловской области, полностью внедрившей новый стандарт стоматологической помощи, рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Как сообщила Татьяна Савинова в программе ОТВ, параллельно снизилась и доля обращений пациентов — с 9 до 4,8%.

Новый стандарт делает помощь доступнее: записаться можно удобным способом, а вся информация есть на сайте и в холле поликлиники. Для комфорта посетителей продумана навигация, оборудованы зоны ожидания с мягкой мебелью, кулерами, детскими уголками и зарядками для гаджетов, учтены потребности маломобильных пациентов.

Особое внимание уделено кабинету первичной маршрутизации и неотложной помощи: здесь проводят предварительный осмотр, определяют маршрут лечения, а при острой боли помощь оказывают в день обращения. В рамках ОМС доступны почти все виды лечения кариеса и его осложнений (кроме брекетов и протезирования); уже два года в бесплатной стоматологии используют фотополимерные наногибридные материалы, а для детей — цветные пломбы.

В 2027 году стандарт планируют распространить на все стоматологические поликлиники Свердловской области.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Верхней Пышме запустили арт-проект на фасаде роддома.