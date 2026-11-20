В Ташкенте стартовало первенство мира по дзюдо среди спортсменов не старше 21 года. Свердловскую область на турнире представляют четыре дзюдоиста: Абдуллах Парчиев (до 66 кг), Ислам Султыгов (до 66 кг), Анастасия Барабаш (до 48 кг) и Кира Сафонова (свыше 78 кг). Уже в первый соревновательный день турнира копилка сборной региона пополнилась золотой медалью: Абдуллах Парчиев стал лучшим в своей весовой категории.

Абдуллах Парчиев приехал в Ташкент в статусе действующего серебряного призера первенства мира среди спортсменов до 21 года. В прошлом году он добрался до финала, но золото завоевать не сумел, поэтому в Узбекистане он был предельно мотивирован. Турнир свердловчанин начал с досрочной победы над представителем Монголии Темууджином Баттогтохом, следом уже в дополнительное время схватки оформил «иппон» в противостоянии с местным спортсменом Асадбеком Мисировым, а в четвертьфинале прошел представителя Таджикистана Ёсина Бобокалонова.

Полуфинал получился для Абдуллаха непростым. Он встретился с лидером мирового рейтинга Махаммадом Мусаевым из Азербайджана. Казалось, что схватка идет к дополнительному времени, но на последних секундах Парчиев заработал оценку «юко» и сумел пробиться в финал. В решающей схватке свердловский спортсмен продемонстрировал свой высокий класс: на исходе первой же минуты встречи с Томом Симхаевым из Израиля Абдуллах провел фирменный подхват на «иппон» и добыл досрочную победу, а вместе с ней и долгожданное золото первенства мира.

«Честно говоря, я настраивался на более тяжелую финальную схватку, но получилось бросить в самом начале поединка и быстро одержать победу. Конечно, я очень доволен. В прошлом году был серебряным призером первенства мира и очень хотел в Ташкенте завоевать золото. Счастлив тому, что сумел добиться своей цели», — сказал Абдуллах после встречи.

Другой представитель региона — Ислам Султыгов — в этом же весе был близок к медали. Ислам добрался до четвертьфинала, но уступил Сабе Сабашвили и отправился в утешительные встречи. Там Султыгов дошел до схватки за бронзу, но проиграл все тому же Махаммаду Мусаеву, которого в полуфинале одолел Парчиев, и занял итоговое пятое место.

Анастасия Барабаш в категории до 48 кг добралась до второго круга, но там уступила бельгийке Майлис Дапа и покинула турнир.

Ранее «Областная газета» публиковала интервью со свердловской самбисткой Олесей Посылкиной.