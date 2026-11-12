«Это исполнение детской мечты»: свердловская самбистка Олеся Посылкина – о третьей победе на чемпионате мира

В минувшие выходные в Ташкенте, Узбекистан, завершился юбилейный, ­50-й, чемпионат мира по самбо. Свердловские спортсмены увезли домой восемь медалей турнира, в том числе шесть золотых. Особенными соревнования стали для екатеринбурженки Олеси Посылкиной в категории до 72 кг: она в третий раз в карьере выиграла золото чемпионата мира. Об эмоциях от победы, о гимне России во время награждения и о дальнейших планах свердловская спортсменка рассказала в интервью «Областной газете».

– В первой схватке турнира вам хватило для победы всего 17 секунд. Многие самбисты отмечают, что в первой встрече любят, напротив, «продышаться», войти в ритм турнира, у вас же встреча получилась скоротечной. Для вас есть особая разница, как проходит первая встреча на турнире, или это не имеет значения, главное – победа?

– На чемпионате России в марте я, кстати, тоже выбрала тактику «продышаться» – это вполне рабочий вариант, и для меня тоже. Но, опять же, если знаешь соперницу, знаешь, чего от нее можно ожидать. На чемпионате мира в первом круге я встретилась с Иваной Мандарич из Хорватии, никогда раньше с ней не боролась, поэтому я была настроена на быструю победу, на то, чтобы исключить недооценку соперницы. Бывают такие случаи, когда теряешь концентрацию, схватка затягивается, и ты тратишь больше сил, чем было нужно. А на чемпионате мира ставки слишком высоки, рисковать нельзя.

– В финале вы встретились с опытной белоруской Анжелой Жилинской, с которой боролись и на двух предыдущих чемпионатах мира. Как-то по-особенному настраивались на эту схватку? Вспоминали ли прошлые встречи с ней?

– Да, с Анжелой я знакома хорошо, так получается, что мы боролись с ней на каждом моем чемпионате мира. В последний раз, в 2024 году, я сделала болевой прием на руку, но тогда до конца схватки оставалось меньше минуты. Конечно, мы разбирали соперницу с тренером, знали, что нужно делать. Все-таки Жилинская – лидер своей сборной, каждый год выступает на чемпионате мира, поэтому мы просматривали при подготовке наши предыдущие встречи, выбирали тактику. В первую очередь важно было отвечать на ее напор, потому что в целом у нее такое агрессивное начало борьбы всегда, главное – справиться с этим. Также важно было делать акцент на захвате. Вообще, мы рассчитывали на вторую половину схватки, планировали прибавить именно после экватора, взвинтить темп. Но получилось, как получилось: увидела момент для болевого приема и завершила встречу довольно быстро. Чему, конечно, рада.

– Для вас это уже третья победа на чемпионате мира. Какие-то особые эмоции ­испытали?

– В этом году сборная впервые с 2021 года выступала со своими флагом и гимном – очень хотелось услышать гимн нашей страны на пьедестале, смотреть на флаг своей страны. Для нас это было очень важно – для всех, кто ехал на чемпионат мира. Мы обсуждали еще в начале года, когда с нас официально сняли санкции, насколько это круто. Что у нас теперь на спинах надпись «RUS», а не «FIAS» (Международная федерация самбо. – Прим. «ОГ»). Да, мы всегда прославляли нашу страну на международных соревнованиях, все прекрасно знали, из какой мы страны, даже когда мы были без флага и гимна. Но этот чемпионат, конечно, был особенным. А что касается эмоций от медалей, то любая победа, особенно на чемпионате мира, значима. Каж­дая по-своему. Конечно, первая победа в 2022 году была незабываемой, непередаваемые ощущения, когда впервые стала чемпионкой мира. Нескончаемый поток мыслей: «Я лучшая в мире». В 2024 году тоже испытала радость, но тогда был тяжелый турнир, сложные схватки, и я восприняла победу просто как продолжение своего спортивного пути. А в этом году победа особенная, это исполнение детской мечты. Не знаю, почему, но с детства я ставила перед собой цель – именно три раза выиграть чемпионат мира. Понятно, что в долгосрочной перспективе это уже не те эмоции. Да, на ковре тебя переполняют адреналин, радость, но когда выходишь с ковра и проходит немного времени, то наступает опустошение. Был тяжелый год, тяжелая подготовка.

– К слову, про тяжелый год. В этом сезоне добавился еще один крупный старт – Спартакиада народов России, которая проходила в родных стенах – в Верхней Пышме. Насколько это был значимый турнир для вас? И насколько приятно бороться дома при такой поддержке?

– Конечно, борьба дома – это невероятные ощущения, всегда безумно приятно бороться при родных трибунах. Спартакиада не была основным стартом сезона, но стала важной частью подготовки к чемпионату мира. Рада, что и там удалось победить, порадовать родных, близких, всех, кто за меня переживал на трибунах. Любой крупный старт – это ответственность. Спартакиада проводится раз в четыре года, поэтому важно на ней хорошо отбороться. Тем более при такой поддержке зала.

– Победа на Спартакиаде неожиданно привела вас на футбольный матч. Вы наносили символический удар по мячу перед игрой «Урала» и «Нижнего Новгорода» на «Екатеринбург Арене». Расскажите об этом опыте подробнее, насколько для вас это было неожиданностью. И вообще, следите ли вы за футболом?

– С нами связались из Центра спортивной подготовки Свердловской области. Попросили кого-то из победителей Спартакиады принять участие в этом мероприятии, я согласилась. Испытала новые для себя эмоции, окунулась в эту футбольную атмосферу, когда такой большой стадион, много фанатов. Я за футболом, если честно, вообще не слежу, мне ближе хоккей, если брать игровые виды спорта – более динамичная игра. Но после этого матча я прониклась и футболом, всей этой энергией трибун, и я бы, наверное, хотела чаще ходить на игры.

– Сейчас в планах заслуженный отдых?

– Не хочу пока ничего загадывать. Важно правильно восстановиться. Если где-то и буду выступать в ближайшее время, то это не будет моим основным стартом. До декабря я точно зай­мусь восстановлением, а дальше, наверное, буду уже готовиться к новому чемпионату страны, который пройдет в марте следующего года.

Ранее «Областная газета» рассказывала об успехе свердловских самбистов на чемпионате мира.