Интерактивную мобильную выставку «ВИЧ: давай разберемся» от специалистов регионального центра СПИДа запустили в Свердловской области. Проект переосмысляет привычную просветительскую работу: вместо традиционной лекции посетителям предлагают вступить в открытый диалог о здоровье, безопасности, возможностях современной медицины и жизни людей с ВИЧ, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выставка рассчитана на широкую аудиторию — ее планируют показывать старшеклассникам, студентам, сотрудникам предприятий и посетителям общественных учреждений. В основе экспозиции — десять тематических стендов, которые последовательно ведут гостя от распространенных заблуждений о ВИЧ к достоверной информации о профилактике, диагностике и лечении.

Особое внимание в проекте уделено человеческому измерению проблемы. Один из разделов посвящен историям людей, живущих с ВИЧ: в нем представлены подростки, молодые люди, родители и представители старшего поколения с их мечтами, привычками и планами. Посетителям предлагают найти среди героев того, кто ближе всего по жизненным ориентирам, и осознать, что ВИЧ‑статус не определяет личность, интересы и будущее человека.

На отдельных стендах развенчивают мифы о бытовой передаче инфекции и подробно рассказывают, как антиретровирусная терапия изменила прогноз для пациентов. Посетители узнают, что современные методы лечения позволяют людям с ВИЧ вести полноценную жизнь, создавать семьи и рожать здоровых детей.

По словам и. о. главного врача Центра СПИДа Евгении Гордон, эффективное лечение ВИЧ сегодня доступно, но приоритет остается за профилактикой: чем доступнее и интереснее подается информация, тем больше людей смогут защитить себя и своих близких. Именно на это и направлен новый формат — сделать тему менее пугающей, а знания — более практичными и понятными.

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