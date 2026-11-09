«Большая игра»: в Президентской академии на Урале прошел молодежный образовательный квест

Организаторами мероприятия стали Академия и один из ее давних партнеров – журнал «Уральский следопыт» при поддержке Русского географического общества (РГО) и «Движения первых».

В роли модераторов выступали главный редактор «Уральского следопыта» Максим Фирсов и координатор Молодежного клуба регионального отделения РГО Михаил Семенов, а также начальник отдела по работе с абитуриентами Президентской академии на Урале Дарья Масленникова.

Название квеста – «Большая игра» – точно отражает его масштаб и сложность. В нем участвовала 41 детская и юношеская команда из различных территорий Свердловской области. В их составе суммарно насчитывалось около 200 человек, в том числе курсанты Екатеринбургского суворовского училища, студенты Уральского железнодорожного техникума и Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, учащиеся екатеринбургских средних школ № 71, 102 и 175. За победу также боролись школьники из Нижнего Тагила, Березовского, Кушвы, Пышмы, Каменского муниципального округа.

Каждая из команд должна была пройти по 30 игровых станций.

«Параллельно ребята знакомились с уральским филиалом Президентской академии. Все этапы проходили в ее учебных аудиториях и общественных пространствах. Задания разрабатывали студенты Академии, они же вместе с волонтерами других вузов сопровождали команды. Так что игра получилась не только большой, но еще интеллектуальной, познавательной и профориентационной одновременно!», – отметил директор Президентской академии на Урале Олег Гущин.