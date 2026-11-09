Промсорт-метиз отметил 50 лет со дня запуска предприятия

Лучшим работникам и ветеранам Промсорт-Метиз вручили государственные, муниципальные и корпоративные награды. Всего были отмечены заслуги более 80 заводчан. Награждение прошло во дворце культуры «Современник» в Берёзовском, в празднике приняли также участие представители правительства Свердловской области, администрации и думы Берёзовского муниципального округа.

История создания предприятия тесно связана с высокотехнологичными отраслями экономики. В послевоенные годы в СССР начали активно развиваться космическая, атомная, электронная промышленность, поэтому возросла потребность в металлах с точно заданным химсоставом и спецсвойствами. В конце 1960-х было принято решение о строительстве в Берёзовском Уральского завода прецизионных сплавов (УЗПС). Первая пробная плавка в электропечи нового предприятия была произведена 6 ноября 1976 года. Эту дату принято считать днем рождения завода.

В конце 90-х гг. предприятие оказалось в сложной экономической ситуации в связи с уменьшением спроса на основную продукцию, поэтому было принято решение перепрофилировать производство на массовый сегмент: строительство и упаковку. С сентября 2023 года предприятие входит в состав группы Промсорт – одного из крупнейших в России производителей сортового проката и метизов. На площадке в Берёзовском выпускают катанку и арматуру в бунтах, различные виды стальной низкоуглеродистой проволоки, саморезы и шурупы.

К юбилею завода компания запустила спецпроект, где рассказала об истории, династиях, технологиях, достижениях и сферах применения продукции.