В Президентской академии на Урале обсудили социальный капитал малого и среднего бизнеса

В филиале РАНХиГС в Екатеринбурге прошло пленарное заседание международной научно-практической конференции «Социальный капитал малого и среднего бизнеса». Этот научный форум – совместный проект Академии и Уральского федерального университета.

Участниками конференции стали ученые из России и пяти зарубежных государств.

«Формат научно-практической конференции смешанный – очно и онлайн. Для участия в ней были приглашены научно-педагогические работники, студенты и аспиранты, эксперты в сфере управления персоналом, маркетинга и социального развития, а также представители некоммерческого сектора, малого и среднего бизнеса», – рассказала заведующий кафедрой управления персоналом и социологии Президентской академии на Урале Наталия Чевтаева.

Феномен социального капитала привлекает все большее внимание исследователей, органов государственной власти и структур гражданского общества во всем мире.

«Общепризнано, что основой успешного и стабильного общества выступает процветающий средний класс. Один из ключевых элементов его экономического фундамента – малый и средний бизнес. В эпоху глобальных трансформаций именно он во многом обеспечивает гибкость и жизнеспособность национальных экономик. Однако успешность малого и среднего бизнеса не ограничивается только экономическими показателями. Все большую роль здесь приобретает социальный капитал. Он фактически становится конкурентным преимуществом компании. Это невидимая, но прочная ткань, которая связывает предпринимателя с его командой, партнерами, обществом и государством», – отметил, открывая конференцию, директор Президентской академии на Урале Олег Гущин.

С приветствием к участникам мероприятия обратился известный популяризатор русского языка, а также российской науки и культуры, профессор бразильского университета Санта-Катарины Фред Лейте Сикейра Кампос.

Тематическая палитра конференции была насыщенной и разнообразной.

Первый доклад на пленарном заседании сделала исполняющий обязанности заведующего кафедрой политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Ольга Дейнека. Она рассказала о понятии политического интеллекта и его применении для анализа поведенческих стратегий предпринимателей.

Коммуникации бизнеса и власти как инструменту предотвращения коррупции было посвящено выступление Наталии Чевтаевой.

Живой интерес аудитории вызвало обсуждение темы современного стандарта общественного капитала, формирующего репутацию бизнеса как ответственного социального партнера.

«Очень важно, что в конференции участвовали не только ученые, но и специалисты-практики. Благодаря этому дискуссия была особенно предметной и содержательной. Уверен, ее итогом станут конкретные рекомендации для развития предпринимательства», – подытожил Олег Гущин.