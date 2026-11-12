15-летняя свердловчанка София Молчанова выиграла золото чемпионата России по плаванию в коротком бассейне

В заключительный день чемпионата России по плаванию в коротком бассейне свердловские спортсменки завоевали золото и серебро на дистанции 200 метров на спине, причем победу сенсационно одержала совсем юная София Молчанова. Она на последних метрах дистанции обогнала опытнейшую Дарью Устинову. Обе пловчихи также выполнили норматив для участия в декабрьском чемпионате мира.

В самом начале турнира София Молчанова и Дарья Устинова принесли сборной Свердловской области бронзовую медаль в эстафете, а в последний день соревнований устроили настоящую медальную разборку между собой. София Молчанова – талантливая юниорка, которая среди сверстников не знает равных. Например, летом на первенстве России среди спорт­сменов 14-16 лет екатеринбурженка завоевала пять ­медалей.

При этом в нынешнем сезоне София уже проявляла себя и на взрослом уровне. К примеру, в активе юной спортсменки есть бронзовая медаль Спартакиады народов России на дистанции 200 метров на спине. Тогда, кстати, она оставила без медалей ту же Дарью Устинову – участницу Олимпийских игр–2016.

Взрослый чемпионат России в Санкт-Петербурге стал для Молчановой первым в карьере, и она сразу же громко заявила о себе. Интересно, что в финал София попала только с седьмым временем – и, конечно, свердловчанка была самой юной участницей главного заплыва. Но это нисколько ее не смутило. Молчанова с первых метров дистанции стала уходить в отрыв, который в какой-то момент уже составлял почти целый корпус. На второй половине дистанции включились и опытные соперницы, в том числе и Дарья Устинова, которые стали подбираться к Молчановой. Но Софии хватило сил, чтобы удержать за собой лидерство и прийти к финишу первой – 2:05.24. Устинова заняла второе место, уступив юной партнерше по команде всего 0,3 секунды – 2:05.54. И, что важно, помимо завоевания медалей чемпионата России обе спортсменки выполнили норматив для участия в чемпионате мира в Китае, как и ново­уральский спортсмен Савелий Лузин, который ранее завоевал золото и серебро на дистанциях 800 и 400 метров вольным стилем у мужчин.

«Я безумно рада, что смогла приплыть к такому результату, – сказала после заплыва София Молчанова. – Даже думать о таком не могла, учитывая, что было утром. Я очень рада, нахожусь в полном шоке. Плавать на таком уровне и соревноваться с такими девушками – большая честь для меня. Я очень рада».

Ранее «Областная газета» рассказывала об успехах Савелия Лузина на чемпионате России.