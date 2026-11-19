Баскетбольный клуб «Уралмаш» завершил первую половину регулярного сезона Единой лиги ВТБ домашним матчем с одним из лидеров турнира – «Локомотивом-Кубанью». «Заводчане», игравшие в усеченном составе, навязали краснодарцам упорное сопротивление и даже вели в счете за две минуты до финальной сирены, но в итоге уступили в нервной концовке – 95:100.

Матч с «Локомотивом-Кубанью» подводил для екатеринбуржцев черту под первой половиной регулярного чемпионата. «Заводчане» подошли к игре на серии из четырех побед, значительно улучшив турнирное положение и взлетев на пятую строчку в таблице. Но при этом важный матч с краснодарцами пропускали сразу несколько игроков основного состава команды: Хэйден Далтон, Джавонте Даглас и Дэвид Эфиани.

«Локомотив» же приехал в Екатеринбург фаворитом. Краснодарская команда в этом межсезонье серьезно усилила состав и на старте сезона демонстрирует отличные результаты: перед встречей с «заводчанами» у гостей было семь побед при одном поражении – от безоговорочного лидера и действующего чемпиона – ЦСКА.

Матч «Уралмаша» и «Локомотива-Кубани» получился одним из самых ярких в первой части регулярки. С самого начала встречи команды обменивались быстрыми атаками, показывали хорошее движение, агрессивный баскетбол – все это приводило к ярким моментам и набранным очкам с обеих сторон. Причем ни одной команде не удавалось всерьез уйти в отрыв: на большой перерыв «Локомотив» ушел с преимуществом всего в два очка (51:49).

Не сбавляли темп команды и после экватора. «Уралмаш» делал акцент на дальние попадания, и трехочковые у «заводчан» действительно летели. Особенно на «трешки» налегали Крис Клемонс и Михаил Кулагин: на двоих они совершили 20 попыток, девять из которых оказались точными.

Но при этом есть и другая статистика – 22 потери от «Уралмаша», которые сыграли с «заводчанами» злую шутку – в том числе и в важной концовке. За две минуты до финальной сирены екатеринбуржцы вели в счете (95:94), но удержать преимущество не смогли: гости были точнее в ключевые моменты и забрали победу – 100:95.

«Уралмаш» сохранил за собой пятую строчку в таблице по итогам десяти туров: в активе команды Антона Юдина пять побед и пять поражений. Следующий матч «заводчане» проведут дома против «Енисея» 22 ноября.

Ранее «Областная газета» писала о том, что «Уралмаш» в самой концовке уступил и казанскому «УНИКСу».