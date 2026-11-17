«СКА-Уральский Трубник», на старте чемпионата сменивший тренера и проигравший два первых матча, похоже, начинает приходить в себя. В третьей по счету игре выездного восьмиматчевого марафона свердловский клуб в Новосибирске разгромил местный «Сибсельмаш» – 7:0. Победа позволила команде подняться на восьмое место в турнирной таблице. Завтра «Трубник» в Кемерово сыграет с «Кузбассом».

Старт очередного чемпионата России складывается для «Трубника» непросто. Во-первых, свердловчанам выпало провести первые восемь встреч на выезде, а постоянные перелеты и фактор чужих трибун не могли, конечно, не сказаться на игровом тонусе. Во-вторых, уже после первого тура, где «Трубник» уступил «Байкальским Соколам» (4:6), команду покинул главный тренер Михаил Юрьев. Его помощник Олег Батов остался в системе клуба и возглавил молодежку, чей наставник Сергей Горчаков в свою очередь принял основную ­команду.

Дебют нового главного тренера и наставника получился не самым удачным. Во втором туре «Трубник» гостил в Хабаровске у новоиспеченного обладателя Кубка страны – «СКА-Нефтяника». И, несмотря на уверенное начало, разгромно уступил – 4:9.

Из Хабаровска свердловчане отправились в Новосибирск на встречу с местным «Сибсельмашем». Тот тоже начал турнир с двух поражений, поэтому встреча, понятно, была важна для обеих команд. И лучше ее провел «Трубник».

Уже к 14-й минуте свердловчане повели 2:0 благодаря голам Евгения Филиппова и Кирилла Иванушкина. Впрочем, по-настоящему «Трубник» включился только после перерыва, сумев за 45 минут игры отличиться пять раз. Филиппов и Иванушкин в итоге оформили по дублю. Еще по разу отличились Алексей Ничков, Владислав Орехов и Андрей Прокопьев. А голкипер «Трубника» Роман Черных оформил первый «сухарь» в сезоне. Итог – 7:0, убедительная победа свердловчан, первая под руководством Сергея Горчакова.

«Результатом в целом мы довольны. Смогли забить много мячей и при этом не пропустить. Плохо, что могли реализовывать больше моментов в первом тайме и успокоить игру раньше, но не сделали этого: в других матчах нам это может аукнуться. Я возглавил команду совсем недавно, только-только начал узнавать ребят. Кое-что в организационном плане планирую скорректировать, но в целом курс остается прежним: победу ищем в атаке», – сказал после матча главный тренер «Трубника» Сергей Горчаков.

Победа над «Сибсельмашем» позволила «Трубнику» набрать первые очки в сезоне и подняться на восьмую строчку в таблице. Из Новосибирска команда отправилась в Кемерово, где завтра, 18 ноября, сыграет с местным «Кузбассом». С кемеровчанами «Трубник» встречался в матче за бронзовые медали Кубка России и уступил в упорной борьбе 3:4. «Кузбасс», в отличие от свердловской команды, стартовал в чемпионате России с трех побед подряд и занимает вторую строчку в ­таблице.

Далее свердловчан ожидают еще четыре выездных матча: против красноярского «­Енисея» (21 ноября), абаканских «Саян» (24 ноября), московского «Динамо» (5 декабря) и архангельского «Водника» (9 декабря). Первый матч на домашнем льду в Перво­уральске «Трубник» сыграет 12 декабря с кировской «Родиной».

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что «Трубник» сменил главного тренера.