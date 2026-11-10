«СКА-Уральский Трубник» сменил главного тренера после первого тура чемпионата России

Свердловский клуб по хоккею с мячом «СКА‑Уральский Трубник» стал самой обсуждаемой командой стартовавшего в минувшие выходные чемпионата России. После первого же тура «Трубник» сменил главного тренера: Михаил Юрьев, готовивший команду к сезону, покинул свой пост. В руководстве клуба объяснили кадровые перестановки следствием накопившихся вопросов к работе тренерского штаба. Новым наставником команды стал Сергей Горчаков, ранее работавший с молодежкой «Трубника».

«Принятое решение о прекращении сотрудничества с Михаилом Юрьевым не было спонтанным и не связано исключительно с результатом последнего матча. Оно стало в том числе следствием качества подготовки и результатов команды. Руководство клуба заинтересовано исключительно в развитии «СКА-Уральского Трубника», достижении высоких спортивных результатов и формировании боеспособной команды. Именно этими принципами мы руководствуемся в своих решениях», – прокомментировал для «Областной газеты» отставку главного тренера команды президент «Трубника» Виктор Бабенко.

Михаил Юрьев подхватил «Трубник» в январе этого года, с ним и с присоединившимся к его штабу тогда же Олегом Батовым команда завершала предыдущий сезон, заняв итоговое пятое место. В руководстве «Трубника» приняли решение сохранить тренерский штаб и к новому сезону команду собирали уже под требования Юрьева, и, собственно, под его руководством свердловчане проходили предсезонную подготовку.

Перед стартом чемпионата России «Трубник» успел выступить в Кубке страны. Там свердловский коллектив успешно прошел первый групповой этап, вышел в «Финал шести», где сумел добраться до полуфинала турнира. Но все же повторить медальный успех прошлого года команда Михаила Юрьева не смогла: в полуфинале свердловчане уступили московскому «Динамо», а в матче за бронзу – «Кузбассу».

После этого команда готовилась к старту чемпионата России, и старт этот оказался не самым удачным. «Трубник» в Иркутске проиграл «Байкальским Соколам» (4:6), при этом после первого тайма свердловская команда уступала с разгромным счетом – 1:5. Вряд ли такого начала ждали от команды болельщики, тем более в игре с командой, которая только вернулась в элиту русского хоккея.

В сухом остатке «Трубник» под руководством Михаила Юрьева не выполнил задачу в Кубке России – от команды ждали медалей. Плюс свердловчане крайне неудачно начали сезон чемпионата страны. Все это наложилось на не самую яркую игру в исполнении «Трубника», которая не устраивала руководство команды. И в совокупности все эти факторы привели к тому, что в команде назрели перемены уже после первого тура.

Первый матч с новым тренерским штабом «Трубник» проведет завтра, 11 ноября. Свердловчане в Хабаровске сыграют со «СКА-Нефтяником».

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что «Трубник» начинает сезон с длительной выездной серии.