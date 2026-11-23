Волейбольный клуб «Уралочка» прервал двухматчевую серию поражений. После неудач в матчах с московским «Динамо» и «Протоном» команда Михаила Карполя обыграла на выезде красноярский «Енисей» (3:1) и на время вернулась на четвертую строчку в таблице чемпионата России.

«Уралочка», несмотря на кадровые потери в межсезонье, неплохо стартовала в новом розыгрыше чемпионата России: в шести первых матчах свердловчанки уступили только лидеру турнира и действующему чемпиону страны – казанскому «Динамо-Ак Барсу». Однако в двух последних встречах команда Михаила Карполя осталась без очков. И если неудача в матче с «Динамо» объяснима статусностью соперника и выездным характером игры, то вот домашнее поражение от «Протона» стало неожиданностью для фанатов команды. И вызвало негативную реакцию у наставника.

«Считаю – это тревожный и печальный результат. Некоторые игроки уже думают, что они стали звездами, а им еще до этого очень и очень далеко. Не хватает от них самоотдачи. Этой команде надо многое пройти, набить шишек и сделать выводы. И если они будут сделаны, эта команда может стать действительно очень суровой, а если нет… К сожалению, такие игры, как сегодня, будут случаться и дальше», – прокомментировал игру своей команды главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

В игре с «Енисеем», который не хватает с неба звезд и находится в подвале турнирной таблицы, «Уралочке» необходимо было реабилитироваться перед своими болельщиками. Старт встречи получился упорным: свердловчанки забрали первый сет (25:22), но отдали вторую партию (25:23). Однако затем подопечные Михаила Карполя вернули игру под свой контроль, свели к минимуму собственные ошибки, добавили в игре на блоке и в атаке – и результат не заставил себя ждать. 25:17, 25:18 и 3:1 в пользу «Уралочки».

«Установка сегодня была: показывать максимально свой агрессивный волейбол, подавать сильную подачу, рисковать. После прошлого матча, который мы проиграли Саратову, нужно было реабилитироваться и показывать максимально хорошую игру с хорошим настроем. Где-то получалось, где-то много ошибались на своей подаче, но настрой команды мне очень понравился. То есть сегодня они вышли именно так, как нужно, настроенные выигрывать матч», – отметил Михаил Карполь.

После этого матча «Уралочка» обошла московское «Динамо» в таблице и вернулась на четвертую строчку в таблице, но у столичных волейболисток есть матч в запасе. Следующий матч команда Михаила Карполя проведет дома, 28 ноября, против челябинского «Динамо-Метара».

Ранее «Областная газета» рассказывала, что «Уралочка» проиграла «Протону».