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Школьник Климент Куликов из Среднеуральска получил награду в Совете Федерации

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Областная газета

Юных героев из разных городов России наградили в Москве

школьник из Среднеуральска получил медаль в Совете Федерации
Школьника Климента Куликова из Среднеуральска наградили медалью. Фото: Владислав Тарасов, пресс-служба Совета Федерации

Юный житель Среднеуральска Климент Куликов удостоен медали «За проявленное мужество». На торжественной церемонии в Совете Федерации награду ему вручили сенатор РФ Виктор Шептий и член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Борисов. Об этом написал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях.

Поводом для награждения стал поступок Климента в прошлом году: мальчик заметил на улице пожилую женщину, которая была дезориентирована и осталась без помощи. Не растерявшись, Климент вызвал экстренные службы и оставался рядом до приезда взрослых.

«Подвиг не измеряется возрастом, а только смелостью, решимостью, неравнодушием к чужой беде», — написал Денис Паслер в своем канале в Макс, отметив гражданскую ответственность юного свердловчанина.

Губернатор также сообщил, что в этом году к награде «За проявленное мужество» представлены еще 14 юных жителей Среднего Урала. Вручение наград пройдет на территории Свердловской области.

Ранее «Областная газета» писала о том, что уральские школьники помогают устранять последствия паводка в Ирбитском районе.

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