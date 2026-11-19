Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в ходе прямого эфира на телеканале ОТВ 19 ноября обратилась к жителям региона с призывом своевременно пройти вакцинацию против гриппа. По словам министра, прививка существенно снижает риски: у вакцинированных людей заболевание чаще протекает в легкой форме, длится меньше и реже передается окружающим. Об этом «ОГ» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Эффективность иммунизации подтверждают данные эпидемиологического анализа ГАУЗ СО «ДГКБ №11»: в школьных коллективах, где охват прививками превышал 60%, уровень заболеваемости ОРВИ был на 40% ниже по сравнению с учреждениями с меньшим охватом.

По прогнозу Роспотребнадзора, подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в сезоне 2026–2027 годов будет сопоставим с показателями сезонов 2022–2023 и 2024–2025. При этом пик эпидемии, согласно прогнозам экспертов, ожидается в январе — феврале.

На середину ноября в Свердловской области прививки получили уже 1 млн 135 тыс. 590 человек, в том числе свыше полумиллиона детей. Для формирования устойчивого эпидемического благополучия в регионе необходимо довести охват вакцинацией до более чем 2,5 млн человек — этот показатель планируется достичь за счет финансирования из разных источников.

Вакцинация проводится бесплатно для широкого круга жителей в рамках Национального календаря профилактических прививок. Прививку могут сделать:

дети и подростки до 18 лет;

студенты;

беременные женщины (во 2–3 триместрах);

жители старше 60 лет;

пациенты с хроническими заболеваниями;

представители отдельных профессий — медработники, педагоги, сотрудники коммунальных предприятий, торговли, транспорта и социальной сферы.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в Свердловскую область поступило более 326 тыс. доз вакцины против гриппа.