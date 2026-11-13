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Снежные сугробы и медовые овалы: отрабатываем греческие рецепты к зимним праздникам. Рубрика «Рецепты для „ОГ“»

ГастрономияНовости
Анастасия Болтачева

Своими рецептами делится член Свердловской региональной общественной организации «Общество греков „Рифей“» Эльвира Неофитиди

Печенье
Эти сладости чаще всего готовят под Рождество. Фото: предоставлено Эльвирой Неофитиди

«Областная газета» при поддержке Свердловского регионального отделения «Ассамблеи народов России» запустила проект «Область гурманов». Каждую неделю мы рассказываем нашим читателям о национальных блюдах народов, проживающих на территории Среднего Урала, и делимся их рецептами. Все блюда, представленные в проекте, можно приготовить из натуральных уральских продуктов. Сегодня мы заглянем на греческую кухню и расскажем о рождественском печенье меломакарона и курабьедес (да, до Нового года и Рождества еще и далеко, но зато есть время отработать рецепты!)

Как правило, к Новому году и Рождеству начинают готовиться сильно заранее – закупаются подарками, продумывают образы, составляют план на праздничный стол. Греческие рождественские печенья меломакарона и курабьедес являются неотъемлемой частью празднеств.

Меломакарона – это традиционное греческое рождественское печенье овальной формы, которое делают из постного теста на основе оливкового масла, апельсинового сока и специй, а затем щедро пропитывают медовым сиропом и посыпают измельченными грецкими орехами, а курабьедес – рождественское песочное печенье с миндалем, обильно покрытое сахарной пудрой, напоминающее снежные сугробы.

Рецептами сладостей поделилась член Свердловской региональной общественной организации «Общество греков «Рифей»» Эльвира Неофитиди.

Меломакарона

Ингредиенты для сиропа:

  • 250 мл воды;
  • 350 г сахара;
  • 150 г мёда;
  • 1 палочка корицы;
  • ½ апельсина.

Ингредиенты для теста:

  • 150 мл растительного масла;
  • 100 мл оливкового масла;
  • 80 г сахара;
  • цедра апельсина;
  • ½ ч. л. корицы;
  • ¼ ч. л. молотой гвоздики;
  • 180 мл апельсинового сока;
  • ½ ч. л. соды;
  • 500 г муки;
  • 100 г мелкой манки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Для посыпки используем измельчённые грецкие орехи.

Приготовление:

В первую очередь важно сварить сироп – он должен полностью остыть к тому моменту, когда печенье будет готово. Помещаем в кастрюлю воду, сахар, корицу, сок из половинки апельсина и кипятим три минуты. Далее – снимаем с огня, добавляем мёд и оставляем до полного остывания.

Следующий этап – само тесто на будущее печенье. Смешиваем растительное и оливковое масло, сахар, цедру апельсина и пряности. В отдельную чашку наливаем сок и добавляем в него соду. Перемешиваем и сразу переливаем получившуюся жидкость к масляной смеси.

Добавляем муку, манку и разрыхлитель – коротко перемешиваем. Из теста формируем овалы и выпекаем в духовке 25–30 минут при 180 градусах.

Горячее печенье следует опустить в холодный сироп на 20–30 секунд, а затем переложить на блюдо и посыпать грецкими орехами.

Главный секрет: минимум замешивания, печенье – горячее, сироп – холодный.

Печенье
Фото: предоставлено Эльвирой Неофитиди

Курабьедес

Ингредиенты:

  • 250 г мягкого сливочного масла;
  • 80 г сахарной пудры для теста;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта;
  • 400–450 г муки;
  • ½ ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • 120 г миндаля;
  • сахарная пудра для обсыпки.

Миндаль заранее поджарьте, полностью остудите и порубите.

Приготовление:

Взбейте масло и добавьте в него 80 г пудры. Взбивайте 8–10 минут. Масса должна стать очень светлой и воздушной.

Следующий этап – тесто. В отдельную емкость добавьте ваниль, муку, разрыхлитель, соль и миндаль. Перемешивайте недолго, до соединения ингредиентов.

Скатайте шарики и слегка приплюсните их. Выпекайте 20–25 минут при 170 градусах. Не ждите румяной корочки: печенье должно остаться светлым.

Дайте печенью полностью остыть, а затем щедро обваляйте его в сахарной пудре.

Главный секрет: хорошо взбитое масло и короткое замешивание. Пудра ложится на полностью остывшее печенье и не тает.

Печенье
Фото: предоставлено Эльвирой Неофитиди

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