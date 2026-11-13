Снежные сугробы и медовые овалы: отрабатываем греческие рецепты к зимним праздникам. Рубрика «Рецепты для „ОГ“»

«Областная газета» при поддержке Свердловского регионального отделения «Ассамблеи народов России» запустила проект «Область гурманов». Каждую неделю мы рассказываем нашим читателям о национальных блюдах народов, проживающих на территории Среднего Урала, и делимся их рецептами. Все блюда, представленные в проекте, можно приготовить из натуральных уральских продуктов. Сегодня мы заглянем на греческую кухню и расскажем о рождественском печенье меломакарона и курабьедес (да, до Нового года и Рождества еще и далеко, но зато есть время отработать рецепты!)
Как правило, к Новому году и Рождеству начинают готовиться сильно заранее – закупаются подарками, продумывают образы, составляют план на праздничный стол. Греческие рождественские печенья меломакарона и курабьедес являются неотъемлемой частью празднеств.
Меломакарона – это традиционное греческое рождественское печенье овальной формы, которое делают из постного теста на основе оливкового масла, апельсинового сока и специй, а затем щедро пропитывают медовым сиропом и посыпают измельченными грецкими орехами, а курабьедес – рождественское песочное печенье с миндалем, обильно покрытое сахарной пудрой, напоминающее снежные сугробы.
Рецептами сладостей поделилась член Свердловской региональной общественной организации «Общество греков «Рифей»» Эльвира Неофитиди.
Меломакарона
Ингредиенты для сиропа:
- 250 мл воды;
- 350 г сахара;
- 150 г мёда;
- 1 палочка корицы;
- ½ апельсина.
Ингредиенты для теста:
- 150 мл растительного масла;
- 100 мл оливкового масла;
- 80 г сахара;
- цедра апельсина;
- ½ ч. л. корицы;
- ¼ ч. л. молотой гвоздики;
- 180 мл апельсинового сока;
- ½ ч. л. соды;
- 500 г муки;
- 100 г мелкой манки;
- 1 ч. л. разрыхлителя.
Для посыпки используем измельчённые грецкие орехи.
Приготовление:
В первую очередь важно сварить сироп – он должен полностью остыть к тому моменту, когда печенье будет готово. Помещаем в кастрюлю воду, сахар, корицу, сок из половинки апельсина и кипятим три минуты. Далее – снимаем с огня, добавляем мёд и оставляем до полного остывания.
Следующий этап – само тесто на будущее печенье. Смешиваем растительное и оливковое масло, сахар, цедру апельсина и пряности. В отдельную чашку наливаем сок и добавляем в него соду. Перемешиваем и сразу переливаем получившуюся жидкость к масляной смеси.
Добавляем муку, манку и разрыхлитель – коротко перемешиваем. Из теста формируем овалы и выпекаем в духовке 25–30 минут при 180 градусах.
Горячее печенье следует опустить в холодный сироп на 20–30 секунд, а затем переложить на блюдо и посыпать грецкими орехами.
Главный секрет: минимум замешивания, печенье – горячее, сироп – холодный.
Курабьедес
Ингредиенты:
- 250 г мягкого сливочного масла;
- 80 г сахарной пудры для теста;
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- 400–450 г муки;
- ½ ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 120 г миндаля;
- сахарная пудра для обсыпки.
Миндаль заранее поджарьте, полностью остудите и порубите.
Приготовление:
Взбейте масло и добавьте в него 80 г пудры. Взбивайте 8–10 минут. Масса должна стать очень светлой и воздушной.
Следующий этап – тесто. В отдельную емкость добавьте ваниль, муку, разрыхлитель, соль и миндаль. Перемешивайте недолго, до соединения ингредиентов.
Скатайте шарики и слегка приплюсните их. Выпекайте 20–25 минут при 170 градусах. Не ждите румяной корочки: печенье должно остаться светлым.
Дайте печенью полностью остыть, а затем щедро обваляйте его в сахарной пудре.
Главный секрет: хорошо взбитое масло и короткое замешивание. Пудра ложится на полностью остывшее печенье и не тает.
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