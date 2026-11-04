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Море, река и русская старина: готовим постный суп с икрой. Рубрика «Рецепты для „ОГ“»

ГастрономияНовости
Анастасия Болтачева

Своим рецептом делится председатель этнокультурного объединения «Русский мир» Наталья Гузаирова

постный суп с икрой
Постный суп готовили на Руси в XVI–XVII веках. Фото: предоставлено Натальей Гузаировой

«Областная газета» при поддержке Свердловского регионального отделения «Ассамблеи народов России» запустила проект «Область гурманов». Каждую неделю мы рассказываем нашим читателям о национальных блюдах народов, проживающих на территории Среднего Урала, и делимся их рецептами. Все блюда, представленные в проекте, можно приготовить из натуральных уральских продуктов. В День народного единства мы заглянем на русскую кухню и расскажем о старинном блюде, которое является прообразом современных рассольников.

Калья – это блюдо традиционной русской кухни, представляющее собой пряный, густой и острокислый суп на основе огуречного рассола. Постный суп готовили на Руси в XVI–XVII веках – в отличие от повседневных щей или похлебок, он считался богатым праздничным блюдом, которое можно было увидеть на столах на важных торжествах. С годами рецепт трансформировался, и кушанье уступило место современным рассольникам.

Рецептом постного супа с икрой поделилась председатель Свердловской региональной общественной организации «Этнокультурное объединение «Русский мир» Наталья Гузаирова. Икра здесь выступает не как начинка или закуска, а как основной загуститель и важный компонент.

Ингредиенты:

  • Любая свежемороженая/свежая икра (минтая, щучья, трески или другая) — 300–400 гр. (но не баночная пастеризованная);
  • Рыбный бульон (из голов и хребтов любой белой рыбы) — 1,5 литра;
  • Огуречный рассол — 300 мл;
  • Огурцы соленые — 3 шт.;
  • Лук репчатый — 2 шт.;
  • Лавровый лист, белый перец горошком;
  • Укроп и петрушка (зелени должно быть много);
  • Соль — по вкусу.
постный суп с икрой
В кастрюле с толстым дном лук слегка обжариваем на масле. Фото: предоставлено Натальей Гузаировой

Приготовление:

Первый этап – это подготовка икры. Если она замороженная, ее следует разморозить в холодильнике. Главное – освободить икру от пленок (ястыков), для этого необходимо положить ее в миску, залить кипятком и быстро перемешать венчиком. Белок свернется, пленки всплывут, а икринки осядут на дно. Сливаем воду через сито, икру промываем.

Мелко режем лук, соленые огурцы натираем на крупной терке. В кастрюле с толстым дном лук слегка обжариваем на растительном масле (он должен стать прозрачным и мягким), добавляем к нему огурцы и томим под крышкой 3–4 минуты.

Заливаем луково-огуречную смесь горячим рыбным бульоном и доводим до кипения. Вливаем огуречный рассол и даем прокипеть около пяти минут. Далее начинаем вводить икру – кладем ее небольшими порциями, постоянно помешивая суп венчиком. Икра начнет светлеть, распадаться на отдельные икринки и слегка загустит бульон, делая его чуть мутноватым, но очень наваристым.

Добавляем лавровый лист и перец. После закипания варим еще 2–3 минуты и выключаем огонь. Вливаем ложку растительного масла и засыпаем большим количеством нарезанной зелени. Накрываем крышкой и даем постоять 10 минут.

Приятного аппетита!

постный суп с икрой
Добавляем к луку огурцы и томим под крышкой 3–4 минуты. Фото: предоставлено Натальей Гузаировой

Ранее «Областная газета» публиковала еврейский рецепт фаршированной рыбы.

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